Óscar García: "Este resultado es premio al trabajo de todos"

El entrenador del Villarreal, Óscar García, afirmó tras la victoria por 1-3 en La Cerámica que su equipo supo esperar y tuvo ocasiones y eficacia, en un choque en el que ejecutaron el plan previsto.

Este era el segundo encuentro del técnico catalán en el banquillo del Celta, un equipo que llevaba un año sin ganar fuera de casa, por lo que valoró especialmente que lo hubieran logrado en un campo muy complicado.

"Me alegro mucho por los jugadores que han trabajado muy bien, me sabe mal por jugadores que no han podido estar, ya que están todos trabajando muy bien. Este resultado es premio al trabajo de todos", indicó.

"El Villarreal es un equipo hecho, que tiene una idea de juego, y nosotros llevamos poco tiempo se trabajo, pero pese a ello, hemos sido capaces de competir", agregó.

Añadió que su idea es la de conocer a los jugadores y que es consciente de que tienen mucho nivel y de que si están convencidos de lo que quieren, pueden dar mucho de sí.

Iago Aspas: "Esto es oro puro para nosotros"



Iago Aspas, autor de dos de los tres tantos del Celta en Villarreal, afirmó que el 1-3 conseguido en La Cerámica es "oro puro" para su equipo.



En declaraciones a Movistar agregó que el de hoy es el camino a seguir y destacó la importancia de haber sumado un triunfo en un campo difícil en el que el Villarreal no había perdido este año.



"Nos ofrece buenas sensaciones este resultado y, además, no permite coger confianza", dijo Aspas, quien reconoció que en el segundo gol esperó el balón en el segundo palo y estuvo rápido.



También señaló que se ve la mano del nuevo entrenador del equipo, Óscar García, pero también dijo que el anterior técnico, Fran Escribá, había estado "de diez" y el año pasado les había salvado, aunque últimamente hubieran estado bloqueados.