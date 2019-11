Óscar: "Tenemos que competir mejor"

El Celta necesita competir mejor y olvidarse de la antepenúltima plaza en la clasificación que ocupa en LaLiga para superar una complicada situación. Esa es la mayor preocupación de Óscar García Junyent ante su segundo partido como entrenador céltico, que esta tarde tarde visita al Villarreal en el Estadio de la Cerámica. El técnico catalán advierte del potencial de un equipo que cuenta con futbolistas como Cazorla, Ekambi, Gerard Moreno o Pau Torres.

"El Villarreal es un equipo que acostumbra a tener mucha posesión de balón, sobre todo en su campo. Tiene gente que lleva tiempo jugando junta y se entienden muy bien. Tienen un jugador diferencial en mediocampo, como Cazorla, y jugadores ofensivos muy peligrosos, como Gerard, Ekambi, Bacca. Tiene mucha amplitud de banquillo, de plantilla. Tendremos que hacer un gran partido y competir muy bien", subrayó Óscar García durante la rueda de prensa que ayer ofreció tras el entrenamiento en Balaídos.

"Tenemos que olvidarnos de la clasificación porque no tenemos ningún partido que nos vaya a dar seis o siete puntos para salir de ahí [del descenso]. Tenemos que ir paso a paso. Queda mucha Liga por delante y creemos en el trabajo que estamos haciendo porque los jugadores están respondiendo muy bien", comentó el preparador del conjunto celeste antes de abordar la necesidad de "competir mejor", sobre todo como visitante, pues el Celta no gana fuera desde principios de diciembre del año pasado en Villarreal, a donde acude esta tarde con la intención de romper esa racha de diecinueve jornadas a domicilio sin poder sumar los tres puntos. Este curso, por ejemplo, solo ha conseguido empatar en los campos del Sevilla y el Atlético de Madrid.

"Los chicos están entrenando muy bien, con muchas ganas, con mucha intensidad, que es lo que exigimos en los entrenamientos. Lo que queremos es competir mejor. Esa es la idea. Entrenar fuerte para competir mejor", dijo García Junyent antes de lanzar halagos al rival de esta tarde: "Es un rival muy bueno. No han perdido todavía en casa, donde están muy fuertes. Tenemos que hacer un gran partido y competir muy bien. Quiero insistir en eso, competir muy bien. El trabajo y competir bien es lo que nos va a llevar a salir de esta situación", reiteró el preparador catalán

Tampoco escatima elogios hacia sus jugadores, con los que ha podido trabajar dos semanas seguidas en A Madroa ante el paréntesis en LaLiga por los compromisos de las selecciones. Destaca el nivel general de la plantilla celeste: "No sé cómo estaban antes porque yo no estaba aquí. Están entrenando muy bien, con ganas, con intensidad. Todos están poniendo su granito. Me gusta porque es una plantilla en la que puedo contar con todos los jugadores. Todos pueden tener su oportunidad, tenemos muchos partidos. En ese sentido, estoy contento", conviene.

En su comparecencia pública, Óscar García evitó dar detalles sobre el posible once en La Cerámica, incluso se negó a adelantar quién será el portero en Villarreal ante la baja de Rubén Blanco. Sí tiene claro que cuenta para el partido de hoy con los cuatro internacionales que estuvieron con sus selecciones. Tenemos la suerte de que los cuatro [Aidoo, Okay, Lobotka y Beltrán] han llegado en buenas condiciones, sin ningún problema. Son jugadores internacionales, acostumbrados a jugar varios partidos seguidos. De momento, los valoramos como cualquier otro jugador".