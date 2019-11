Óscar García: "Queremos competir mejor"

El Celta viaja a Villarreal con el objetivo de sumar tres puntos que le acerquen a los puestos de la permanencia. Para ello, su entrenador, Óscar García, considera que los célticos necesitan "competir mejor". El técnico catalán ha convocado a 21 jugadores para la visita de este domingo al Villarreal (La Cerámica, 18:30 horas), con la novedad de Santi Mina y de Kevin Vázquez, recuperados de sus respectivas lesiones. Se quedan en Vigo los lesionados Rubén Blanco, Rafinha Alcántara y David Juncà. Juan Hernández se estrena en la lista y viaja a Castellón. Otra de las novedades es la presencia del portero del filial Iago Domínguez.



La lista completa de convocados del Celta para afrontar la decimo cuarta jornada de LaLiga la forman: Sergio Álvarez, Hugo Mallo, Costas, Araujo, Okay, Denis Suárez, Fran Beltrán, Iago Aspas, Sisto, Lobotka, Olaza, Sáenz, Aidoo, Gabriel Fernández, Kevin, Santi Mina, Brais Méndez, Pape Cheikh, Kevin, Iván Villar, Iago Domínguez. Aunque Mina y Kevin se han recuperado a tiempo para viajar a tierras castellonenses, su entrenador se muestra cauto al abordar la posible presencia de alguno de ellos en el once inicial: "Hay que ir con cuidado con estos jugadores que vienen de lesiones". Sí contará sin reparos con cualquiera de los cuatro internacionales que vienen de jugar con sus selecciones: Aidoo, Lobotka, Beltrán y Okay. No quiso dar pistas sobre quién ocupará la portería ante la baja de Rubén Blanco, titular en las últimas treinta y ocho jornadas.

Óscar García, que afronta su segundo compromiso al frente del Celta, advierte del potencial del Villarreal. "Es un rival muy bueno, duro, que no ha perdido en casa esta temporada, allí son muy fuertes. Hay que competir bien porque eso y el trabajo es lo que nos va a llevar a salir de esta situación", subraya el preparador de Sabadell.

La recuperación anímica es una de las claves para que el Celta remonte el vuelo en LaLiga, según su entrenador, que propone: "Tenemos que olvidarnos de la clasificación e ir paso a paso. Estamos avanzando pero lo que quiero es que compitamos mejor", reitera Óscar García, quien cree que la mejor motivación para los jugadores del Celta es jugar en Primera División ante rivales de mucho prestigio. "Están entrenando con muchas ganas, con mucha intensidad. Todos pueden tener su oportunidad".

Pione Sisto es uno de los que se han beneficiado con el cambio de entrenador. El danés fue titular en el Camp Nou y el técnico sabadellense destaca la actitud de un jugador que se queda fuera de las convocatorias en muchas ocasiones. "Sé que es un jugador especial en todos los sentidos, pero tiene mucha calidad, es diferente y este tipo de jugadores puede ser importante. Lo veo comprometido y nos ha sorprendido gratamente. Esperemos que esté así hasta el final de la temporada".

Abordó además el entrenador del Celta el retraso del preparador físico Kike Sanz en incorporarse al equipo vigués, pues todavía está ligado al Pumas mexicano. "Espero que no tarde mucho, sino buscaremos otra solución", apuntó Óscar García, quien destacó el trabajo que en esta parcela están desarrollando Pedro Docampo y Álex Andújar.