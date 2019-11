Lobotka: "No sé nada del interés del Nápoles"

Stanislav Lobotka no encuentra explicación a lo que le sucede al Celta, que después de gastarse más de 40 millones de euros en refuerzos se sitúa en plazas de descenso, a cuatro puntos de la salvación. El internacional eslovaco asegura desconocer el interés del Nápoles. Criticó veladamente el estilo de juego que implantó Escribá al considerar excesivo el juego en largo que el equipo vigués utilizó con el técnico valenciano. Apela a "la ambición" para salir del atolladero.

"Sé que sale mi nombre en la prensa, pero no sé nada más del interés del Nápoles. Hubo contactos en el pasado, hace uno o dos años, pero desde entonces no hemos vuelto a hablar. No sé que pasará en el futuro", dijo ayer Lobotka en rueda de prensa sobre la supuesta intención del club italiano de ficharlo en el mercado de invierno. En este sentido, el jugador reconoció que él es "ambicioso" y le gustaría jugar en algún club que compita en la Liga de Campeones, aunque también dejó claro que es "feliz" en Vigo.

Confía Lobotka en que la llegada de Óscar García ayude al Celta a salir de la zona de descenso, aunque para ello considera necesario que los jugadores ganen "confianza" con el balón en los pies. "Hay que asumir riesgos, intentar buscar más las acciones individuales. No debemos abusar tanto del balón en largo como en el pasado", convino el centrocampista céltico en referencia a la táctica de Escriba y antes de subrayar que no encuentra una explicación a la poca productividad ofensiva del equipo: "Calidad tenemos, no sé que nos pasa. Igual tenemos que tener menos miedo a perder la pelota y ser más ambiciosos a la hora de arriesgar".

En Villarreal, el eslovaco espera un partido "muy complicado" ante un rival que, a su juicio, ha cambiado "bastante" respecto al que doblegaron en diciembre del pasado año en el estadio de La Cerámica.