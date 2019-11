Óscar García: "Vamos por el buen camino"

El entrenador del Celta, Óscar García, se muestra convencido de sacar al Celta de las plazas de descenso que ahora ocupa y para ello pone como ejemplo la buena imagen que su equipo ofreció en el Camp Nou, donde el equipo gallego no pudo evitar otra gran actuación del genial Messi. El argentino decidió el partido con tres goles a balón parado. En una entrevista concedida al programa 'Tu diràs" de RAC 1, el entrenador catalán habla también de Denis Suárez y de Rafinha Alcántara, a los que conoce de su etapa en el Barça, y de los que "espera mucho" en esta temporada.

"El partido del Camp Nou hace que sea optimista para los siguientes partidos. Sobre todo con la personalidad que mostró el equipo. Es un proceso largo pero vamos por el buen camino", sostiene Óscar García, quien después de casi tres semanas en Vigo destaca su conexión con el celtismo: "Estoy muy contento con la afición. La gente está ilusionada y guarda un buen recuerdo del primer partido. Espero que continúen contentos hasta el final. El objetivo es salir de la situación en la que estamos y, si nos da tiempo, aspirar a algo más".

En los quince minutos de conversación en catalán con el periodista Xavi Rocamora, el entrenador del Celta habla de sus planes inmediatos del equipo celeste, que pasan por mejorar el estado anímico de los jugadores: "El objetivo es salir de la situación en la que nos encontramos y, si mejora, intentar aspirar a alguna cosa más. Pero el equipo ha comenzado mal la temporada y el estado anímico de los jugadores no es el óptimo cuando se ven en posiciones de descenso, después de que el club pensaba que con los fichajes realizados podría pelear por clasificarse para las competiciones europeas. Tenenos que intentar recuperar el estado anímico, recuperar a muchos jugadores que no están al nivel que se espera de ellos y tener la confianza de que las cosas saldrán bien".

Y en el plano personal, el entrenador de Sabadell se centra en lo que resta de temporada, pues su continuidad más allá de junio está supeditada a los resultados y al acuerdo entre ambas partes para prolongar la relación contractual. "Mi objetivo es ver cómo va la temporada. Intentaremos dejar al equipo en la mejor posición posible y al final de temporada decidiremos lo mejor. A estoy muy contento porque es un club muy familiar, en el que me tratan muy bien, con gente encantadora trabajando con el primer equipo y en el fútbol base, estoy muy bien. Uno de mis objetivos siempre es dejar un buen recuerdo en cada club que he estado y espero que aquí también ocurra lo mismo".

Denis Súarez y Rafinha Alcántara, dos de las incorporaciones más relevantes del Celta no acaban de dar el rendimiento esperado. Óscar García, que conoce bien a ambos jugadores que llegaron este verano a Vigo procedentes del Barça, espera que aporten mucho al equipo celeste. "Denis es un jugador técnicamente muy bien dotado, que espero que nos aporte mucho durante la temporada. Además es un jugador al que le tengo un cariño especial porque lo recomendé para el Barça cuando estaba jugando en el juvenil del Manchester City. Es un jugador que me gusta mucho y nos puede aportar muchas cosas. El partido del Camp Nou no se adaptaba a sus características por eso jugó en la segunda parte. A Rafinha no lo descarto en absoluto para jugar como falso delantero, pero es de un jugador del que también espero mucho porque puede jugar por banda, por dentro, de falso nueve. Es una opción muy buena por si cambias de sistema".

Por último, se alegra del regreso de Luis Enrique Martínez a la selección española. "Me alegra mucho que Luis Enrique vuelva a la selección después de la situación tan complicada que le ha tocado vivir. El fútbol necesita entrenadores como él". También se muestra contento por trabajar por primera vez con su hermano Roger García, que en el Celta ejerce como segundo entrenador: "El cuerpo técnico es el de siempre, con la incorporación de Roger. En anteriores proyectos no había sido posible coincidir con él. Está aportando mucho, estoy muy contento de contar con Roger".