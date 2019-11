Óscar García: "Hay que afrontar la Copa como un partido de Primera"

Óscar García Junyent se mostró ayer ilusionado con el sorteo de Copa del Rey que ha emparejado al Celta con el modesto Peña Azagresa. El técnico espera que su equipo tenga un largo recorrido en la competición, aunque advierte del peligro de subestimar al rival en una eliminatoria a partido único y pide a su equipo que afronte el choque como si se tratase de "un partido de Primera División".

"Tenemos que afrontar la Copa con la misma ilusión y pasión que la van afrontar ellos, que va a ser mucha. Es a partido único y sabemos que este tipo de partidos se pueden complicar si no salimos con la misma actitud que el rival", indicó el preparador celeste en declaraciones a Celta Media, el canal oficial del club. Y añadió: "Tenemos que afrontar todas las competiciones igual, ir partido a partido y con mucha ilusión de empezar y de hacer un buen papel".

El entrenador catalán recordó que la experiencia aconseja tomarse al Peña Azagresa muy en serio. "En años anteriores, cuando era a partido único, había muchas sorpresas, así que vamos a intentar que no se produzca ninguna sorpresa. Vamos a afrontar el partido como si fuese un partido de Primera División y como si fuese un equipo de Primera División", alertó Óscar García, que no teme que la participación en la Copa perjudique al Celta en LaLiga. "A estas alturas de temporada no estorba y si estamos a fin de temporada en la Copa estará muy bien", manifestó. El técnico, por último, anunció que dará oportunidades a los que menos jueguen en la Copa del Rey. "Tenemos una plantilla donde cualquiera puede jugar y son partidos para que otros jugadores que no juegan habitualmente en Liga puedan participar y demostrarme que pueden ayudarnos", declaró.