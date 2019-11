Santi Mina se reincorpora al trabajo con el grupo

Buenas noticias para Óscar García Junyent en torno a la evolución de Santi Mina. El delantero vigués se ha reincorporado esta mañana a los entrenamientos con el grupo con buenas expectativas de reaparecer este domingo en el Estadio de la Cerámica contra el Villarreal. Mina se lesionó durante la última visita del Celta al Benito Villamarín el pasado 30 de octubre. Se le diagnóstico entonces una rotura de fibras en el aductor mayor de su pierna izquierda con un pronóstico de recuperación de tres semanas. La lesión evoluciona dentro de los plazos previstos y se espera que pueda recibir el alta médica en los próximos días. Este trámite está sin embargo pendiente de la ecografía que los servicios médicos van a practicar en las próximas horas al jugador para confirmar que el desgarro muscular esta cicatrizado y no existe riesgo de recaída.

Las buenas expectativas de que Óscar García recupere a Santi Mina se suman a la previsible vuelta del lateral Kevin Vázquez, que lleva ya varios días trabajando con el grupo y podría recibir el alta médica en las próximas horas. Menos probable es que el técnico celeste disponga frente a los de Javier Calleja de Rafinha Alcántara, con molestias en la rodilla izquierda como consecuencia de un enema óseo. El brasileño continúa entrenándose individualmente y no parece que vaya a poder vestirse de corto este domingo en La Cerámica. Todo apunta a que David Juncà, con una talalgia en el pie izquierdo, tampoco estará disponible para el choque, pues el lateral catalán ha tenido que abandonar esta mañana el entrenamiento cojeando al poco de entrar en el campo. Tras una breve charla con los fisioperapeutas del equipo, Juncà se ha retirado con rostro serio al gimansio.

Por otra parte, los internacionales celestes han comenzado en reincorporarse al trabajo. El primero en hacerlo ha sido el turco Okay Yokuslu. El siguiente será probablemente Joseph Aidoo, quien ya ha concluido su participación con la selección de Ghana, y posteriormente llegarán Fran Beltrán y Stanislav Lobotka, que dentro de unas horas jugarán con sus respectivas selecciones.