Óscar García: "Tenemos que afrontar la Copa como un partido de Primera División"

Óscar García Junyent se ha mostrado ilusionado con el sorteo de Copa del Rey que ha emparejado al Celta con el modesto Peña Azagresa. El técnico espera que el Celta tenga un largo recorrido en la competición, aunque ha advertido del peligro de subestimar al rival en una eliminatoria a partido único y ha pedido a su equipo que ponga sobre el césped la misma pasión que va a poner su adversario.

"Tenemos que afrontar la Copa con la misma ilusión y pasión que la van afrontar ellos, que va a ser mucha. Es a partido único y sabemos que este tipo de partidos se pueden complicar, si no salimos con la misma actitud que el rival", ha señalado este mediodía el preparador celeste en declaraciones a "Celta Media". Y ha añadido: "Tenemos que afrontar todas las competiciones igual, ir partido a partido y con mucha ilusión de empezar y de hacer un buen papel".

El entrenador catalán ha indicado que la experiencia aconseja tomarse al Peña Azagresa muy en serio. "En años anteriores, cuando era a partido único, había muchas sorpresas, así que vamos a intentar que no se produzca ninguna sorpresa. Vamos a afrontar el partido como si fuese un partido de Primera División como si fuese un equipo de Primera División", ha alertado Óscar García, que no teme que la participación en la Copa perjudique al Celta en LaLiga. "A estas alturas de temporada no estorba. Si fuera a final de temporada... Pero si estamos a fin de temporada en la Copa estará muy bien", ha indicado.

El técnico, por último, ha anunciado que dará oportunidades a los que menos jueguen en la Copa del Rey. "Tenemos una plantilla donde cualquiera puede jugar y son partidos para otros jugadores que no juegan habitualmente en Liga puedan participar y demostrarme que pueden ayudarnos", ha declarado.

Por el momento, el nuevo entrenador del Celta prepara el partido del domingo en Villarreal pendiente de Santi Mina, David Juncá y Rafinha. El técnico catalán ha facilitado el plan de trabajo para la semana y el entrenador ha programado otras cinco sesiones de trabajo con un diseño poco habitual.

Regreso de los internacionales



Otro de los focos de atención de la semana va a estar en el retorno al trabajo de los cuatro internacionales celestes que se encuentran concentrados con sus selecciones en la actual fecha FIFA: Okay Yokuslu, Fran Beltrán, Joseph Aidoo y Stanislav Lobotka, que irán reincorporándose de forma gradual a los entrenamientos en los próximos días.

El primero volver al trabajo será Okay Yokuslu, al que se le espera en Vigo esta tarde y en A Madroa mañana, martes. Joseph Aidoo, que se enfrenta con la selección de Ghana a Santo Tomé Príncipe, volverá el miércoles. El próximo jueves debería estar también en A Madroa Fran Beltrán, quien mañana martes, disputa con la sub 21 contra Israel en Tel a Viv el segundo de los partidos de clasificación para el Europeo. Stanislav Lobotka, por último, recibe con Eslovaquia mañana a la selección de Azerbayán