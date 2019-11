Okay, Fran Beltrán y Aidoo, primeros internacionales en salir a escena

Okay Yokuslu, Fran Beltrán y Joseph Aidoo serán los primeros internacionales del Celta en salir a escena en la presente fecha FIFA. Los tres apuntan a titulares mañana con sus selecciones en sus respectivos compromisos clasificatorios ante Islandia, Macedonia y Sudáfrica. El primero en saltar al césped, a partir de las 18.00 horas, será el centrocampista turco, que se mide a la selección islandesa en Estambul; Beltrán juega a las 19.45 con la Rojita frente a Macedonia del Norte en Alcorcón (Cuatro); y Aidoo se enfrenta con Ghana a Sudáfrica a partir de las 20.00 horas en Cape Coast. El viernes corresponde el turno a Stanislav Lobotka, que apunta también a titular en Rijeka a Croacia, a partir de las 20.45 horas. Néstor Araújo, habitual en las convocatorias de México, no ha sido citado en esta fecha FIFA por Gerardo Martino con la selección azteca. Los segundos partidos de los internacionales célticos están algo más escalonados. Okay será de nuevo el primero en abrir fuego, el domingo en Andorra. Se le espera de vuelta el lunes. Ese día juega Joseph Aidoo contra la selección de Santo Tomé y Príncipe, a las 17.00 horas. Una hora después, Fran Beltrán se enfrenta con la sub 21 a la selección de Israel en Tel a Viv.

La actual fecha FIFA la cierra para los celestes Stanislav Lobotka, que recibe con Eslovaquia a Georgia. El internacional eslovaco será el último de los celestes en reincorporase al trabajo.