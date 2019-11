Óscar García: "Tenemos que ser más valientes con el balón"

Había expectación para ver el Celta de Óscar García. El nuevo entrenador celeste tenía la difícil papeleta de corregir los errores que Fran Escribà no pudo y, encima, en una plaza tan complicada como el Camp Nou, un campo en el que el de Sabadell jugó tantas veces y tantas veces había acudido como aficionado y espectador. Ayer la victoria del Barcelona le causó pesar.

Leo Messi se exhibió una vez más y el Celta acabó perdiendo sin poder frenar al astro argentino. El nuevo técnico del Celta ha señalado que "el Barça casi no ha creado ocasiones y ha marcado tres goles a balón parado. Eso dice mucho del equipo y estoy muy orgulloso", ha aseverado. Además, ha explicado que el argentino "es incontrolable" y diferencial porque "en una jugada decide". Añadió: "He visto muchos goles de Messi. Te cambia todo el planteamiento en una jugada. Sin él, el partido hubiera sido muy diferente". Óscar García afirmó que Messi condiciona todo, las vigilancias defensivas y otros aspectos. "A Messi lo hemos controlado bien, pero a balón parado no lo puedes controlar", dijo.

Sobre sus pupilos ha reconocido que deben "ser más valientes con balón" porque "este equipo tiene calidad para serlo". Óscar García ha reconocido que aún le queda al Celta para estar afinados físicamente: "Queremos apretar arriba, robar el balón, pero físicamente nos falta aún. Hicimos prácticamente lo que hemos querido y esta es la línea a seguir", ha finalizado.

El técnico del Celta abundó en la necesidad de mejorar el estado físico de la plantilla para prolongar la presión elevada. "Sabía que mantener el ritmo de la primera parte nos iba a costar. Salimos a buscar el partido e hicimos una muy buena primera parte, luego notamos el esfuerzo en la segunda. Estoy muy orgulloso del trabajo de mis jugadores, porque el Barca prácticamente no nos creó ocasiones en el primer tiempo", analizó.

El técnico dijo que está contento con el planteamiento táctico que hizo. "Teníamos un plan para cada parte, pero el 2-1 de Messi nos hizo daño, porque teníamos el partido totalmente controlado. Tenemos que ser más valientes con el balón, me quedo con lo positivo, los jugadores han hecho todo lo que les he pedido", insistió.

El técnico catalán dijo que tuvo una sensación "muy bonita" en su regreso al Camp Nou, donde debutó como jugador profesional donde permaneció durante diecisiete años. "Es muy especial para mí, un recuerdo que siempre tendré, pese al resultado en contra", dijo.