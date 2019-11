Serenata nostálgica

Ramón Allegue, conocido como el Tigre Padrón, portero céltico entre 1955 y 1962, novelista y autor del documental "El fútbol por dentro", narra para FARO cada domingo la historia del club, entremezclada con sus propias memorias. En este 38º capítulo Padrón relata sus problemas para jugar en La Puebla y una nueva motivación personal para ser portero del Celta, cuya campaña 48-49 se saldó con una permanencia que decepcionó tras el gran año anterior.

De manera despreciativa nos llaman "los nostálgicos". Yo soy un verdadero nostálgico porque amo profundamente, sean buenos o malos, los momentos vividos en mi pasado. Por ello no trato nunca de rehacerlos a mi manera, llevado por el rencor y menos por la venganza de ser un perdedor en la vida. Todos los momentos vividos y que ahora recordamos son siempre para volverlos a vivir con la vieja añoranza de nuestro pasado. Con esa añoranza con la que ahora, de ancianos, vemos y amamos más nuestro tiempo vivido. Solo los que no quieren tener pasado desconocen verdaderamente esos momentos felices o no vividos. Desconocen ese continuo sonoro del murmullo de un mar, que nos habla del dolor sufrido por la emigración de mis cuatro hermanos y de más de un millón de españoles. Atravesaron ese mar con lágrimas que enriquecían el tremendo dolor que se había concentrado en sus doloridos y desesperados corazones al pensar y soñar, sobre todo soñar, en todo lo que se dejaban tras ellos y que uno de esos cuentacuentos se atrevió a tachar, despectivamente como "borralla". Esos cuentacuentos nos quitaron esa pequeña esperanza de vida a los que nos hemos tenido que quedar y sobrevivir en nuestra tierra gracias al sacrificio de los emigrados, que no buscaban otra cosa más que la supervivencia de los suyos, y no las prebendas y el falso halago, como buscan los mentirosos de la verdad haciéndose pasar como profetas de la mentira.

Siguiendo los acordes de los acontecimientos, el 25 de agosto de 1948 tiene lugar la entrevista, a bordo del "Azor", del general Franco con el conde de Barcelona. Entrevista que la mayoría, salvo los enemigos del general, esperaba que no cambiase en nada la forma de gobierno del generalísimo Franco por una monarquía impuesta por Don Juan. Mientras en el pequeño pueblo arosano de La Puebla del Caramiñal, el benjamín de los Padrones, como eran conocidos en el pueblo los hijos del difunto panadero, a sus catorce años cumplidos, había dejado de ir a la escuela pública para centrarse en unas clases particulares. Y aunque el nombre de Padrón no era el apellido de la familia, sí era el verdadero nombre con el cual los conocían a todos debido a la costumbre a los apodos que había en los pueblos, en los que no habían nacido. Como había sido el caso del gigantón panadero que había llegado al mundo en Padrón por lo que, cuando se estableció en La Puebla del Caramiñal, le llamaron "o de Padrón", luego "o señor Padrón", para más tarde pasar este nombre a todos sus hijos, a los que se conocía como "os fillos de Padrón" o " os Padrones". El segundo de los hermanos, el que no había querido estudiar para aviador, era ahora el que estaba al frente de la panadería, gestionada por el hermano mayor desde Vilanova. Mientras el tercero de los hermanos iba despertando en el benjamín su afición por el fútbol, por haber jugado en el Santiago y luego en el Pontevedra, en el que se encontró con el excéltico Fuentes, que pretendía seguir ligado al fútbol como entrenador. No quiso fichar por el Celta cuando le presentó un contrato por cinco años, a razón de 20.000 pesetas por año. Contratos que iban a parar a un cajón, a los que se les daría el valor firmado si el jugador destacaba, pero si no era así no tenían más valor, federativamente, que tener sujeto a la futura promesa por esos cinco años con escasos emolumentos. Prefirió ir a probar al Sevilla, asentándose definitivamente como jugador de Segunda División en La Orensana. Allí coincidió con Castellanos, Cabiño, Foro, exjugadores célticos, y con Carriega, que años después entrenaría al Sporting Gijón, Celta, y Atlético Madrid. Así como con Rodolfo, que llegaría a jugar en el Deportivo coruñés.

Pues bien, el más pequeño de los Padrones, llevado por la afición al fútbol que había despertado en él su hermano, había formado un equipo con sus amigos del "Castelo", al que le llamó "Pequeño Celta" para jugar contra los de la "Carretera Nueva", en el cual jugaba siempre de portero. El "Rayo" fue el siguiente equipo que crearon las jóvenes promesas pueblenses que pretendían llegar a jugar en el Puebla F.C., del cual salieron Pastor para el Pontevedra, en la época del "hai que roelo", y Orense. Así como Sampedro para el Turista y el Lugo. Y mientras Pastor y Sampedro triunfaban como jugadores del Puebla F.C., al benjamín de los Padrones, el hombre que llevaba el fútbol en el pueblo en las temporadas veraniega le cerraba sus puertas. Lo que recordaba con esa nostalgia cuya sensibilidad no tienen los que creen en la soberbia de la nada. Como también recordaba bien de ese verano de 1948 que el hombre que llevaba el fútbol en el pueblo había invitado a pasar el verano en el, por aquel entonces, más bonito pueblo de la ría al exjugador del Celta Santoro para que entrenase al equipo en sus importantes confrontaciones veraniegas. Durante los entrenamientos llevados a cabo por Santoro, el joven Padrón se sentía superior y más en forma para ocupar la portería del Puebla F.C. que el portero que siempre la defendía. Pero la forma de aquellas miradas, el desprecio soterrado que sentía con esas silenciosas y acusadoras miradas, le hacía sentir, interiormente, la rabia del triunfador. Cuando Santoro dio la alineación y puso de guardameta titular al joven Padrón, en el momento de saltar al terreno de juego llegó a la caseta el larguirucho hombre que controlaba el fútbol veraniego en el pueblo. Que al ver que el joven Padrón salía como titular de portero, desautorizó de forma maleducadana Santoro, obligándole a salir al portero de siempre como titular. Lo que por educación, como invitado que era, aceptó el excéltico. Desde este entonces, el benjamín de los Padrones, mientras se desvestía para abandonar la caseta, decidió triunfar en el fútbol en contra de todas aquellas acusadoras mirada y críticas de los hirientes agoreros.

Enamorar, enamoreime,

dunha rapaciña,

enamoreime na beira do mar,

e xa non me puiden desenamorar.

Pero al joven Padrón no solo le habían impedido llegar a ser un Juanito Acuña o un Izaguirre, sino que le habían robado un sueño como el llegar a ser jugador del Celta, ahora más que nunca. Pues a los pocos meses de haber quedado huérfano de padre, a los 14 años, concretamente por Semana Santa, conoció a una "rapaciña", de 12 años, y ya no se pudo "desenquerellar". Ella había nacido en Puebla del Caramiñal, pero vivía en Vigo, con su madre, viuda de una insensata guerra de la que hoy muchos, que ni siquiera la han conocido, parecen querer reavivar sus rescoldos dado su inesperada derrota final. Cuando ese final, como otros muchos recuerdos de ella, deben dormir el sueño del olvido y no el de la nostalgia de un triste ayer. Y como a todos los jóvenes españoles de aquella triste época, se les habían robado sus más queridas y doradas ilusiones de juventud, como la de formar en el equipo del Celta junto con su mejor amigo que, con sus botas nuevas de fútbol y con su balón de reglamento, regalo de un tío suyo, pretendía ser un Igoa como el jugador vasco del Valencia. Pero el enamoradizo joven Padrón, con sus pantalones ya largos y de bombachos, había encontrado la mujer con la que pretendía formar una amplia y larga familia, como la que habían formado sus padres. Por lo que ahora tenía una fuerte razón para hacerse digno y ser un hombre de futuro de esa numerosa familia que pretendía crear. ¿Pero cómo lograrlo sin estudios, sin oficio, sin más posibilidades que navegar, para ser el mejor pescador del pueblo, como era el deseo del padre? ¿O bien emigrar en busca de las Américas como hacían, desde mucho antes de aquella terrible guerra, los jóvenes españoles que no tenían ni oficio ni beneficio?

La ilusión de lograrlo era todo lo que tenía para llevar a cabo todos aquellos sueños, al lado de aquella "rapaciña" que le había robado, en su tierna juventud, su joven corazón. Así que empezó su conquista de enamorado primerizo, "sisando" unas pesetas, cuando el segundo de los hermanos lo dejaba, a última hora, despachando el pan de los rezagados. Así que se iba a verla a Vigo cuando conseguía tener para pagarse el viaje, ida y vuelta, la cena, y dormir en el "Palacio del Vino"; la comida la llevaba en un bocadillo de casa, como tener para invitar a su joven novia a unos pastelitos. Lo que siempre hacía los domingos en los que jugaba el Celta en Balaídos para ir al partido y verlo, los dos, de pie, desde la grada de Marcador. Hasta que un día, en un viaje de vuelta, tuvo que viajar en el tren sin billete hasta Vilagarcía, por haberse pasado del dinero que necesitaba. Viaje que pasó, sin billete, de vagón en vagón, escapando del revisor. Cuando lo tenía del todo ya acorralado lo salvó el sargento de la Guardia Civil del pueblo, el mismo al que su padre le había pedido que matara al "Dike" por padecer del moquillo, que también viajaba en el mismo tren. El revisor, al verlo en tan importante compañía, no intentó siquiera molestar por el billete al joven Padrón, que se sintió tremendamente aliviado del acoso constante del intachable cumplidor de su deber como revisor. Esto le hizo recapacitar al más jovencito de los Padrones que aquella no era la forma que él deseaba para su noviazgo, pues sería uno más de los muchos comentarios negativos que se harían en el pueblo si se llegase a saber que viajaba en tren sin billete. Por lo que pensó en otra forma, más acorde a su pensamiento y carácter, de conquistar a la "rapaziña" de trenzas redondas, colocadas como auriculares.

El 28 de agosto de 1948, en los locales de la calle Colón, el Celta celebra asamblea de compromisarios. En la que el presidente, Luis Iglesias, y todos los miembros de la junta directiva presentan la dimisión de todos sus cargos de forma irrevocable. Y pese a los intentos de todos los asistentes para que siguieran al frente del club, dado la brillante temporada que se había realizado, no lo consiguieron. Saliendo elegido en esa reunión el nuevo presidente Manuel Rodríguez Gómez. Mientras tanto se habían incorporado a la disciplina del equipo el portero Castellanos, un joven de Vilagarcía de Arousa con unas facultades portentosas, dado sus grandes reflejos y su enorme agilidad y potencia para "volar" en busca de los balones difíciles. También se había incorporado Lolín, un joven de Monforte de Lemos con una gran complexión física, y con unas grandes cualidades para hacerse con el puesto de zaguero. Al que acompañaba un larguirucho joven, Juanín, que tenía unas magnificas condiciones para triunfar, ocupando la vacante dejada por Pahiño. Al igual que se había incorporado a un joven valor de la cantera local, Villar, que destacaba como medio ala en el equipo de su barriada, el Deportivo Coya. Lo que refleja que Ricardo Zamora seguía apostando, como debe ser, por los valores jóvenes de la cantera gallega. Incorporando una promesa más como Adolfo Atienza, un joven madrileño que jugaba en el Arenal de Santiago, en el que destacaba por su velocidad, potencia física y calidad de regate. Pero de nuevo surge la discordia con Gabriel Alonso que, desde su pueblo natal de Fuenterrabía, pedía una prima de fichaje doble a la que tenía. Y antes de que el nuevo presidente hiciera público su nueva junta directiva, el Celta juega su primer partido de pretemporada contra el Deportivo de La Coruña, que junto con el Valladolid había ascendido a la División de Honor. Como se estaba implantando el sistema de juego de la W.M, que consistía en retrasar el mediocentro a la defensa, lo que hacía necesario la figura del defensa central en los equipos, Zamora aprovecho este partido para ir sacando nuevas conclusiones cara el futuro con dicho sistema que se estaba implantando. El Deportivo sale derrotado,3-2, de Balaídos, para pocos días después de este partido fichar al medio centro Díaz. Y antes de comenzar la Liga de la temporada 1948-49, el Celta le devuelve la visita al Deportivo en Riazor, en donde vuelve a ganar por 1-3. Mientras tanto el Celta intenta potenciar el equipo, cara al futuro, a través de su filial el Berbés, en el que hacía jugar a las promesas que destacaban para el primer equipo, bajo las órdenes del exjugador Deva.

La Liga de esta temporada 1948-49 da comienzo el 12 de septiembre recibiendo en Balaídos al Tarragona, en un partido que resultó ser un festival de goles, al vencer los célticos 6-4. En el que Juanín parece estar llamado a conquistar un gran puesto en el fútbol español. La tónica a seguir por el cuadro vigués en este campeonato es hacerse difícil de derrotar en Balaídos, dado que fuera de él era muy difícil que lograra un triunfo. El primer partido que enfrenta a Celta y Deportivo, ya de nuevo en Primera, se juega el 28 de noviembre en Balaídos. Cuyo resultado fue de empate,1-1, y de juego anodino. El Celta, como no podía ser de otra manera, cierra la primera vuelta con una derrota en San Mamés, 3-2, ante el Athletic de Bilbao. En cuyo partido, una vez cumplida su etapa en el filial, debuta Sobrado. Entre jornada y jornada, también se van jugando las primeras eliminatorias de la Copa del Generalísimo, a partido único, en las que el Celta elimina al Lugo y Salamanca. En la segunda vuelta de la Liga, con todos los equipos jugando ya el nuevo sistema de la W.M., el Celta sigue fuerte en Balaídos, mientras que lejos de él sigue con dificultad para alcanzar la victoria. Siendo el mejor partido de la temporada el jugado contra el Real Madrid en Balaídos, al que venció 3-1. Antes de finalizar la Liga el Celta tiene que enfrentarse a su eterno rival en Riazor, en medio de una enorme expectación, ya que ambos equipos se encontraban en una posición muy delicada en la tabla de clasificación, cara a un puesto de descenso y otro de promoción, resultando un partido bronco y duro con un empate a tres goles. El campeonato liguero se cierra en Balaídos, donde el Celta había cedido cuatro puntos, en dos empates, contra el Deportivo y Barcelona, y una derrota frente al Athletic de Bilbao.

El Celta a duras penas logró salvarse del descenso, ya que un solo un punto lo separó del descendido Alcoyano, junto con el Sabadell. Salvándose también de jugar la promoción que, empatados a puntos por este orden Deportivo, Celta y Valladolid, la juega el equipo del Pisuerga. El Barcelona resultó ser el campeón y el Valencia el subcampeón. Quedándole al aficionado un sabor agridulce que, después de lo realizado en la campaña anterior, esperaba mucho más del Celta en esta. Puestas ahora las ilusiones en la "Copa del Generalísimo", se enfrenta nuevamente al Español de Barcelona, en octavos de final, ante el que injustamente queda eliminado por un gol que el colegiado le dio por válido a los catalanes, cuando el balón había entrado por un lateral de la portería, en la que estaba la red rota. Ese gol genera una gran polémica en toda España, al ser desestimada la reclamación del Celta como gol ilegal. Y así se cierra esta tTemporada para el Celta que, como siempre, se tenía que enfrentar a una crisis a nivel de una junta directiva, al presentar la dimisión todos los miembros de la actual. Si bien, esta vez, se solucionó pronto de la mano de Avelino Ponte Caride, al tomar las riendas del club como presidente.