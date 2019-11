Pape Cheikh: "Hacía falta que viniera alguien que nos diera más caña"

El centrocampista Pape Cheikh, una de las novedades en el once del Celta el sábado ante el Barcelona, considera que la llegada de Óscar García Junyent era lo que necesitaba el equipo para revertir la mala dinámica que había encadenado con Fran Escribá en los últimos meses de competición.

"He visto un nuevo equipo, con más ganas, con más agresividad, que es lo que necesitábamos. Nos hacía falta que viniera alguien que nos diera más caña. He visto otro equipo, estoy seguro de que vamos a salir de ahí abajo", declaró el ex futbolista del Olympique de Lyon a los medios oficiales del club.

Pape Cheikh dijo sentirse "muy cómodo" con el nuevo dibujo táctico de Óscar García, y destacó el "buen partido" realizado por el Celta a pesar de caer goleado ante un Barça liderado por Leo Messi, autor de tres tantos, dos de ellos de falta.

"Al final son jugadas que hay que evitar, sobre todo en el borde del área, porque llega Messi, da igual la barrera, da igual el portero, siempre las mete", subrayó el centrocampista gallego, quien a nivel personal tenía "muchas ganas" de demostrar lo que vale.