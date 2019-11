Óscar García: "No soy un mago"

Óscar García se estrena mañana en LaLiga con el Celta en el Camp Nou, el escenario que alumbró su carrera como futbolista, decidido a que el conjunto celeste recupere sensaciones y gane confianza con un buen encuentro ante un Barcelona que afronta el choque necesitado de puntos tras sus recientes tropiezos contra el Levante y el Slavia de Praga. "No soy un mago que puedo hacer todo en tres días, pero hemos comenzado a trabajar algunos conceptos. Hemos dado los primeros pasos y lo que me gustaría es que [ese trabajo] se empezara a reflejar mañana", señaló ayer en rueda de prensa el nuevo preparador celeste.

No espera Óscar un compromiso nada sencillo y los últimos malos resultados del rival complican, si cabe, la situación. "Últimamente no han tenido buenos resultados. Además juegan en el Camp Nou, un sitio donde se encuentran muy cómodos, pero nosotros vamos a hacer nuestro partido. Vamos a intentar ganar en confianza. Recuperar la fe de los jugadores es muy importante y vamos a ver si los dos o tres conceptos que hemos trabajado se pueden empezar a ver, que los jugadores cojan confianza y sepan que tenemos una línea muy clara de trabajo a seguir. Tres días es poco tiempo, pero hemos dado los primeros pasos", apuntó el técnico, que no renuncia a ganar el partido. "Vamos ahí a intentar ganar claro, pero lógicamente sabemos dónde vamos, contra quién jugamos, en la situación que están ellos y en la situación que estamos nosotros. Y tenemos que centrarnos mucho en nosotros, en intentar mejorar cada semana. Cada semana estar mejor y tardar lo menos posible en tener al equipo como nosotros queremos", destacó.

Pese a los problemas del Barça en su último partido de Liga de Campeones con el Slavia de Praga, que se llevó un punto del Camp Nou, Óscar García , advierte de las dificultad que siempre conlleva puntuar en el feudo azulgrana. ""El Slavia jugó de una manera muy clara, pero cada equipo es diferente y tiene un perfil de jugadores diferente. El Barça también le creó ocasiones al Slavia, no creo que haya un sistema claro con el que se le pueda hacer daño al Barça, sino alguien ya hubiera dado con la tecla y el resto le copiaría", declaró.

Frente al conjunto azulgrana, aclaró, no basta con jugar muy bien. "Haces un buen partido pero luego Messi tiene una falta y te la coloca en la escuadra. Messi es un jugador excepcional, el mejor que he visto en mi vida y puede decidir en cualquier momento. Nosotros, nos centramos en nosotros", relató. "Cuando un equipo está en nuestra posición hay cosas a mejorar. Es una idea que siempre la tengo clara y quiero inculcar a los jugadores. Hay calidad, pero tienes competir. Con la calidad te sirve para competir mejor pero solo con la calidad no compites", agregó Óscar García.

El entrenador del Celta destacó sin embargo la buena disposición que ha encontrado en el grupo. "Veo a los jugadores con muchas ganas de aprender. Algunos conceptos ya han utilizado otros entrenadores que han estado aquí; otros son nuevos. Me he encontrado un vestuario que tiene muchas ganas de trabajar, de luchar por este escudo y dar alegrías a afición", dijo.