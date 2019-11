Óscar García: "No soy un mago"

Óscar García se estrena mañana en LaLiga con el Celta en el Camp Nou, el escenario que alumbró su carrera como futbolista, decidido a que el conjunto celeste recupere sensaciones y gane confianza con un buen encuentro ante un Barcelona, que afronta el choque necesitado de puntos tras sus recientes tropiezos contra el Levante y el Slavia de Praga. "No soy un mago que puedo hacer todo en tres días, pero hemos comenzado a trabajar algunos conceptos. Hemos dado los primeros pasos y lo que me gustaría es que (ese trabajo) se empezara a reflejar mañana", ha señalado en rueda de prensa el nuevo preparador celeste.



No espera Óscar un compromiso nada sencillo y los últimos malos resultados del rival complican, si cabe la situación. "Lógicamente últimamente no han tenido buenos resultados. Además juegan en el Camp Nou, un sitio donde se encuentran muy cómodos, pero nosotros vamos a hacer nuestro partido. Vamos a intentar ganar en confianza. Recuperar la confianza de los jugadores es muy importante y vamos a ver si los dos o tres conceptos que hemos trabajado se pueden empezar a ver, que los jugadores cojan confianza y sepan que tenemos una línea muy clara de trabajo a seguir.

Tres días es poco tiempo, pero hemos dado los primeros pasos", ha comentado el técnico, que no renuncia a ganar el partido. "Vamos ahí a intentar ganar claro, pero lógicamente sabemos dónde vamos, contra quién jugamos, en la situación que están ellos y en la situación que estamos nosotros. Y tenemos que centrarnos mucho en nosotros, en intentar mejorar cada semana. Cada semana estar mejor y tardar lo menos posible en tener al equipo como nosotros queremos", ha destacado.

Óscar García ha convocado para el choque los 19 futbolistas del primer equipo disponibles y al atacante filial Iker Losada. Causan baja por lesión Kevin Vázquez, Santi Mina, Claudio Beauvue y Rafinha Alcántara, mientras que Juan Hernández, desde pasado jueves con el alta médica, ha sido excluido de la lista por falta de ritmo competitivo.