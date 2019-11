El Celta defiende su participación en la campaña contra la violencia de género

El community manager del Celta, la persona encarga de gestionar sus redes sociales, se ha convertido en uno de los actores más celebrados por el celtismo. Su última intervención se ha producido para defender la participación del club celeste en la campaña contra la violencia de género promovida por la Xunta de Galicia. "Frente a la violencia de género solo cabe una respuesta: no". Así reza el lema de la pancarta con la que los jugadores del Celta posaron en los prolegómenos del partido contra el Getafe.



Un usuario de Twitter ha criticado esta campaña. "Siempre he sido celtiña, pero que el celta apoye el Apartheid hembrista me duele mucho.

Tenéis un aficionado seguidor menos", ha escrito. La respuesta del community manager ha sido tan escueta como celebrada: "Hasta luegui".





