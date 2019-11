La quiniela del Celta para sustituir a Fran Escribá

Fran Escribá ha dejado de ser entrenador del Celta tras sufrir una derrota por la mínima ante el Getafe y desde las oficinas de la sede del equipo vigués en la calle Príncipe de Vigo trabajan ya en la búsqueda del que será el encargado de encarrilar al conjunto en LaLiga, que ahora ocupa puestos de descensos.

Poco después de conocerse la destitución del técnico alicantino, la lista de nombres que suenan para sustituirlo ha empezado a llenarse y son cuatro los que más posibilidades tienen para ocupar el puesto de Fran Escribá: Oscar García, ex del Olympiakos; Abelardo Fernández, ex del Sporting de Gijón; Javi Gracia, ex del Watford de Inglaterra y Francisco Rodríguez Vílchez, extécnico del Huesca.

El nuevo entrenador del Celta tendrá la responsabilidad de recuperar a un equipo que en su último partido ante el Getafe tocaba fondo con un pésimo partido en el que dio muestras de ser incapaz de salir de una nefasta dinámica y sumar su cuarta derrota consecutiva.

La persona que sustituya a Fran Escribá tendrá que preparar esta semana el partido del sábado en el Camp Nou ante un Barcelona que viene de caer en el campo del Levante. A continuación, LaLiga celebrará el tercer paréntesis de la temporada para los compromisos de las selecciones.

A tu juicio, ¿quién deberia ocupar el puesto que deja libre Fran Escribá?:

Fran Escribá se despide de los jugadores



El ya exentrenador del Celta de Vigo Fran Escribá acudió este lunes a las instalaciones deportivas de A Madroa para despedirse de la plantilla. El alicantino llegó a primera hora de la mañana acompañado de sus colaboradores para despedirse de los jugadores y recoger sus pertenencias. También estuvo el director deportivo Felipe Miñambres, que abandonó las instalaciones pasadas las diez y media de la mañana.

El entrenador valenciano llegó el pasado mes de marzo para sustituir al portugués Miguel Cardoso, y amplió su contrato hasta junio de 2020 después de conseguir la permanencia del Celta en la máxima categoría. Fue destituido en la duodécima jornada, después de que su equipo sumara tan solo nueve puntos.

El Celta trabaja ahora en la contratación de su sustituto. Será el cuarto entrenador que se siente en el banquillo de Balaídos en el último año tras el argentino Antonio Mohamed, Cardoso y el propio Escribá.