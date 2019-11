El Getafe se lleva por delante a Escribá

A las pocas horas de certificarse la derrota contra el Getafe, el Celta anunció el despido de Fran Escribá y se afana a estas horas por cerrar un acuerdo con su sustituto. Santiago Solari, Abelardo Fernández, Javi Gracia y Francisco Rodríguez Vílchez son los nombres que más han sonado entre la amplia nómina de entrenadores que el club ha manejado para sustituir al entrenador valenciano al frente del banquillo de Balaídos.

"Fran Escribá y su cuerpo técnico no seguirán al frente del banquillo del RC Celta. El club desea transmitir su más sincero agradecimiento, tanto al entrenador valenciano como a sus colaboradores por su trabajo, profesionalidad y esfuerzo demostrado durante su etapa en el RC Celta. Para el recuerdo de la familia celtista quedará la permanencia cosechada la pasada temporada en el marco de A Nosa Reconquista", anunció en un escueto comunicado en su página web el club celeste, que desea al técnico y a sus colaboradores "el mayor de los éxitos tanto en lo profesional como en lo personal".

El técnico que salvó al Celta del descenso el pasado curso no ha podido sobrevivir a la perniciosa dinámica del equipo, que solo ha ganado un partido de los últimos nueve y con la de ayer frente a los azulones, encadena cuatro derrotas con un nivel de juego sumamente pobre. La perniciosa dinámica de resultados, pero también el deficiente fútbol practicado por una plantilla de la que se esperaban grandes cosas han sellado el destino del preparador valenciano. "De mi futuro no voy a decir nada. No es una decisión mía. Mi obligación es levantarme mañana e ir a entrenar al equipo. Entiendo que la gente la esté pidiendo con los resultados que hay", declaró anoche el técnico en rueda de prensa horas antes de que el club hiciese pública su destitución. "Mi forma de ser no es aferrarse a un contrato. Mi confianza en el grupo continúa intacta. La plantilla es cierto que siempre muestra su apoyo al cuerpo técnico, pero solo con eso no se sale de ahí. Tenemos que hacer muchas más cosas", añadió. Pero Escribá no va a dirigir ya otro entrenamiento del Celta. Minutos después de anunciar su despido, el club anunciaba la suspensión de la sesión. La directiva confía en que el entrenamiento del martes sea ya dirigido por sus sustituto.

Fran Escribá deja el banquillo celeste después de 24 partidos al frente del conjunto celeste, doce el pasado curso y otros tantos en el presente ejercicio con un balance muy dispar entre ambas temporadas. No sin muchas dificultades, especialmente durante la larga ausencia de Iago Aspas, el preparador valenciano logró revertir la aterradora dinámica firmada por el equipo con su predecesor, Miguel Cardoso, y salvar al Celta del descenso de categoría en un final de temporada agónico en el que los goles del delantero moañés y el apoyo incondicional de la grada resultaron claves para la salvación del equipo.

Esta temporada, con mejores mimbres y toda una pretemporada para imprimir su propia impronta al equipo, la falta de resultados ha marcado su destino, a pesar de gozar de la confianza del club, que ha aplazado su destitución hasta que su situación se ha hecho insostenible, y del apoyo del vestuario, que se ha autoinculpado de la situación.