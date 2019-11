El Celta despide a Fran Escribá

Ya es oficial. La directiva del Celta ha decidido que el futuro del Celta y de Fran Escribá se ha terminado este domingo y ha anunciado el despido del técnico valenciano. Desde A Sede de Príncipe han intentado mantener al entrenador cuando ya gran parte del entorno pedía su destitución. Desde este momento se activa la contratación de su sustituto, para la que la dirección deportiva maneja tres candidatos.





OFICIAL ?? Fran Escribá no seguirá al frente del banquillo celeste. El club agradece el esfuerzo e implicación de todo el cuerpo técnico y les desea el mayor de los éxitos. — RC Celta (@RCCelta) November 3, 2019

Al final, Fran Escribá habrá dirigido al Celta en las doce últimas jornadas de la pasada campaña, cuando se logró la permanencia, y en las doce primeras de la presente campaña, en las que no ha sabido sacarle rendimiento a la plantilla conformada mediante la Operación Retorno. Deja al equipo en puestos de descenso.Abelardo y Javi Gracia son dos de los entrenadores a los que el Celta ha estudiado. Radio Galega asegura que Solari se encuentra en esa lista. Con todo, posiblemente en Príncipe manejan algún candidato no tan evidente, ya que no todos los nombres obvios resultan accesibles en el mercado.