'Toro' Fernández y Aspas, pareja de ataque con la que Escribá se juega su futuro ante el Getafe

La baja por lesión de Santi Mina devuelve a la titularidad en el Celta a Gabriel, el 'Toro', Fernández, que mañana formará pareja en ataque con Iago Aspas, que hoy no se entrenó con el resto del equipo, pero Fran Escribá aseguró en rueda de prensa que el moañés "está perfecto" para enfrentarse al equipo madrileño, que viene de ganar en casa al Granada, revelación del arranque de campeonato. Los célticos, por su parte, necesitan una victoria para salir de los puestos de descenso.



Escribá confía en que su equipo vuelva a sumar una victoria después de encadenar tres tropiezos seguidos (Alavés, Rel Sociedad y Betis), que han dejado al borde de la sustitución al preparador valenciano. Comprende Escribá que la afición esté molesta con él "porque soy el responsable de la situación", pero se muestra convencido de que el celtismo, una vez más, "va a estar a muerte con el equipo durante los noventa minutos". Otra de las novedades en el once será la presencia de Brais Méndez por el también lesionado Rafinha y es probable que también reaparezca Olaza en el lateral izquierdo tras su suplencia el miércoles en el Benito Villamarín.



El Celta entrenó esta mañana sin los cinco jugadores de baja (Mina, Rafinha, Kevin, Beauvue y Juan Hernández), a los que se unió Iago Aspas. El moañés se quedó en el vestuario para recibir tratamiento de fisioterapia al sufrir "una pequeña molestia", según Escribá, que no le impedirá jugar mañana (18.30 horas) ante el Getafe. "Estará sí o sí", subrayó el entrenador del Celta para despejar dudas sobre la presencia de la estrella del equipo y en quien confía la afición para revertir la difícil situación del equipo.



Junto al moañés jugará mañana el 'Toro' Fernández, titular en las cuatro primeras jornadas de LaLiga, mientras Mina no se recuperó de un esguince en el tobillo. Ahora, el vigués está descartado por una lesión muscular que sufrió el miércoles ante el Betis. "Es un partido importante para él", comentó Escribá sobre el delantero uruguayo, "porque es un jugador de área, un buen rematador".





Celta vs. Getafe | La hora del cambio. // Marta Clavero

CONVOCATORIA | ¡Estos son los 19 elegidos por José Bordalás para viajar a Vigo! ??#VamosGeta pic.twitter.com/t4MjSlWq3P — Getafe C.F. (@GetafeCF) November 2, 2019

Escribá considera que al Getafe le interesará "un partido en el que no pasen cosas", sin asumir riesgos en busca del gol, por lo que confía en que su equipo tenga "paciencia suficiente para no desquiciarnos. Hay tiempo de sobra y no debemos confundirnos porque ellos tienen gente muy peligrosa arriba", dijo en referencia a los delanteros Ángel, Mata y Molina. De hecho,. Con unos números simulares, el Celta sólo acumula 6 tantos a favor, que le condenan a ocupar una de las últimas plazas de la clasificación.Para este trascendental partido,. Sergio Bermejo e Iker Losada participaron en el entrenamiento de hoy en Balaídos, a donde los célticos volverán mañana por la mañana para realizar una sesión de "activación". A continuación, el técnico valenciano dará a conocer la lista de 18 convocados para el partido en el que está en juego su continuidad al frente del equipo celeste.