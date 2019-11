Primer toque de corneta a la afición celeste

Once jornadas ha tardado el Celta en tocar a rebato. La mala marcha del equipo, en puestos de descenso y con el técnico, Fran Escribá, en el alambre, ha propiciado el primer llamamiento del club a la unidad para empujar al equipo al triunfo en el importante encuentro liguero de este domingo contra el Getafe (Balaídos, 18.30 horas). El club ha aprovechado los mensajes publicados estos días en las redes sociales por peñas como Carcamáns, Irmandiños o Colectivo Nos para cerrar filas en torno al grupo de Escribá. "Animar, empurrar axudar, fora diso non hai nada"; "As treboadas non duran eternamente e tras elas sempre regresa o ceo celeste"Alleos aos rumores nos vestiario e despachos #o celtismo temos que, coma en ocasións anteriores, apoia aos nosos durante 90 minutos sobre ha herba o vindeiro domingo en Balaídos" son algunas de las consignas publicadas por las citadas peñas de cara a la cita contra los azulones.





XUNTOS, equipo e afección, sairemos adiante. ?? Con total seguridade, a forza do celtismo mostrarase unha vez máis o domingo no #CeltaGetafe. AFOUTEZA! #IstoVaiDeCorazón



???? https://t.co/NCpo3aODmb pic.twitter.com/8imyZ0y5cc — RC Celta (@RCCelta) October 31, 2019

, donde "la fuerza de la grada se multiplica cuando el equipo atraviesa dificultades para acabar arrastrando cualquier signo de debilidad o desfallecimiento" y recuerda que "esta fuerza se vivió con plenitud en A Nosa Reconquista y, sin duda, resurgirá ante el Getafe para cambiar la dinámica de un equipo repleto de canteranos que lucha por devolver al celtismo la ilusión depositada en él". "Una vez más juntos, equipo y afición saldremos adelante", concluye.