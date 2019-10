Escribá: "No pienso en mí, sino en que nos demos una alegría y esta semana enlacemos dos victorias"

Fran Escribá afronta el dramático compromiso liguero de mañana en el Benito Villamarín contra el Betis sin pensar en que puede ser el último al frente del banquillo del Celta, si no gana a un rival que llega al choque igualmente exigido"No pienso en mí, pienso en que el equipo gane, nos demos una alegría y enlacemos dos victorias en los dos partidos que quedan esta semana", ha asegurado el preparador celeste, que no percibe que su relación con el club haya cambiado en los últimos días.

"La comunicación es la misma de todas las semanas. Es muy fluida, hablemos de lo que nos gusta y lo que no nos gusta. El mensaje que recibí fue más positivo que otra cosa. Me ha llegado más satisfacción que otra cosa, aunque lógicamente estamos preocupados por la situación", ha precisado el técnico en rueda de prensa tras el entrenamiento celebrado esta mañana en A Madroa.

En su comparecencia previa al partido, Escribá ha valorado y agradecido el apoyo que públicamente le han brindado sus jugadores. "Si no fuera así, no estaría aquí. Los resultados me daría igual si yo supiese que no tengo el respaldo de la plantilla. Pero necesitan hacerlo. Prefiero que señalen al entrenador que la plantilla", ha destacado.

Con independencia de la suerte que le depare el futuro, el preparador valenciano se ha mostrado convencido la mala situación del Betis y también la de su rival es pasajera. "Por potencial y por plantilla, tanto el Betis como nosotros vamos a salir de ahí, lo tengo claro. Otra cosa es que necesitamos que nos salga cara y nos está saliendo cruz. Estamos e un momento en que todo nos está saliendo al revés y al Betis le pase un poco lo mismo Pero no tengo duda de que tanto ellos como nosotros vamos a salir de ahí", ha sentenciado.

Convocatoria

Escribá ha convocado por el choque a 20 futbolistas, entre los que se cuentan los jugadores del filial Sergio Bermejo y Sergio Carrera, al igual que Rafinha, ausente frente a la Real Sociedad y Néstor Araújo. Son baja por lesión Juan Hernández y Kevin Vázquez, mientras que Pape Cheikh está sancionado. Pione Sisto y Jorge Sáenz, mientras, han sido excluidos de la lista por decisión técnica.