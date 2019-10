Iago Aspas estuvo ayer en La Resistencia, el programa de humor de Movistar Plus que acaba de ganar un premio Ondas por su carácter transgresor y que se ha convertido en uno de los espacios de moda de la televisión española. El jugador moañés se mostró simpático, pero algo cohibido.



La entrevista se inició con la habitual entrega de regalos, que incluyó una camiseta del Celta y también una toalla del club con dedicatoria especial para Broncano, quien siempre suele comentar que le sudan mucho las manos: "Cómo puede ser que haya trolls en todos los equipos de España, me han traído una toalla del Celta y pone: "Para el sudor"".





Aspas fue presentado como el. "No está mal, cuando estás en un club humilde es más difícil que cuando estás en un gran club, pero contento de estar en mi casa y disfrutar de los míos día a día", explicó Iago.Broncano demostró sus conocimientos sobre estrellas célticas de época moderna al preguntarle a quién debía superar como máximo artillero histórico. Aspas confundió a Pahiño con Hermidita en cuanto a máximo goleador en Primera que él debe alcanzar y luego en un momento determinado con Quinocho, cuyo asesinato relató después de aclararse, seguramente por los nervios.Asimismo, el crac de Moaña recordó sus piques con Sergio Ramos,cuando Lopetegui llegó a su banquillo.Broncano le propuesto varias celebraciones a realizar cuando marcase un gol: imitando a quien levanta la lápida de Franco,y haciéndole "fuck you" al alcalde de Nueva York, y en una lancha a toda velocidad tirando los fardos al mar. "Esa puede ser", aceptó Iago, "como homenaje a mi tierra". "Para que no parezca que estamos exaltando la droga, haz al final algo como que queremos sacar la droga de la sociedad", matizó Broncano.Urgido para coger el vuelo de vuelta a Vigo,"Pregunta jodida porque me entraron hace poco en casa a robar y ahora tengo un poco menos", recordó Aspas. Broncano replicó: "¿Tenías los billetes metidos en un armario?". El delantero detalló lo sustraído: "ropa, bolsos de la mujer, relojes, calzado de la mujer". En total, "más de 100.000 euros" y objetos tan especiales como el "reloj del mundial". Al final lanzó una cifra: "En patrimonio, entre seis y ocho millones, porque tengo coches". Concretó que su coche preferido "es el primero, un Golf GTI, aunque tenga otros mucho más caros. Vale para todo".Así las cosas, Iago Aspas sigue la estela de otros deportistas que conquistaron a la audiencia a través del exitoso formato de entrevistas. Entre ellos, destacan Ana Peleteiro