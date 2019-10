El Celta B se da un gran homenaje

El Celta B se lució en Matapiñonera ante un Sanse que no ofreció juego, que no levanta cabeza y que cada jornada se hunde más en los puestos de abajo. Un penalti fallado por Fer Ruiz en los primeros compases de encuentro dio alas a los pupilos de Jacobo Montes, que remontaban el vuelo y empezaron a desarrollar un gran juego hasta que acabaron aplastando al cuadro madrileño. Primero sería el gol de Bermejo, y al borde del descanso el tanto de Jacobo -una obra de arte del mejor jugador del partido- que dejó las cosas casi sentenciadas. En el segundo tiempo se vio poco del Sanse y mucho del Celta B, que con un sólido bloque no concedería nada a los locales. Llegaría el tercero de la estrella del partido, Jacobo, que permitió al Celta B disfrutar de una agradable tarde en un campo complicado. Aire para el conjunto vigués.

En los primeros compases la posesión se repartió entre ambos conjuntos. Se observaba a un Celta algo más entonado en ataque en el arranque, pero en el minuto seis llegaría el que pudo ser punto de inflexión del choque. Joel movía el balón en el área rival, regateó a Farrando, pero el cuatro vigués dejó la pierna, derribando al nueve y provocando un penalti que lanzaría Fer Ruiz. El disparo se marchó fuera, a un metro del poste. Los de Manolo Cano desperdiciaban una gran oportunidad y el Celta B se libraba de un serio contratiempo.

En el minuto veintiuno llegaba el primer gol del encuentro. Jacobo rompía con un gran pase la línea defensiva del Sanse, recibía Bermejo que, mano a mano con Irureta, enviaba el esférico directo a la escuadra. Se adelantaban los gallegos en la primera ocasión que tenían demostrando una eficacia que pocas veces han tenido esta temporada.

Tras el primer gol el juego seguía desarrollándose del mismo modo. El Sanse movía el balón buscando los desbarajustes defensivos del Celta, y los celestes se mostraban muy verticales sobre el verde, en tres o cuatro pases se plantaban en zona ofensiva, esta era la diferencia entre ambos conjuntos.

Se llegaba al tramo final del primer tiempo, el Celta conservaba la posesión para evitar un posible contragolpe de los locales. A dos minutos del descanso llegaría la jugada más increíble del partido, una combinación de pases llegaba al pie de Jacobo que, desde la frontal y con la zurda, enviaba el balón al fondo de la red tras un gran disparo que golpeó primero en el poste. Un gesto técnico soberbio del mejor jugador del partido junto con Bermejo, indetectables para los jugadores del Sanse.

Se inició el segundo periodo en Matapiñonera con la sensación de que el Celta B estaba muchos pasos por encima de sus rivales. En juego y en confianza. Los locales no estaban bien, se mostraban imprecisos en su juego y había una gran separación entre su línea defensiva y del medio del campo, espacio que era siempre aprovechado por los atacantes vigueses para construir jugadas ofensivas. Yeboah estrellaba contra el larguero un lanzamiento de falta, el Sanse estaba sin ideas, sin confianza y por ello seguían sin mostrar señales de vida.

Llegaba el gol de la sentencia en el setenta y siete. Un mal pase horizontal entre los dos defensas sería robado por Jacobo, que golpeó de primeras al ver que Irureta estaba adelantado y, desde los treinta y cinco metros, mandaría el balón directo a la red. Otra genialidad de Jacobo, convertido en un tormento para los jugadores madrileños.

La desesperación llegó en forma de tarjeta roja para Gavilán, que en los minutos finales realizó una falta muy peligrosa sobre Manny, peligrando el estado del jugador, por ello el colegiado no dudó en mostrarle la cartulina colorada. Finalizaba el encuentro y los tres goles de los gallegos se transformaban en tres puntos de oro, que le hacen escalar en la tabla y le permiten ganar confianza tras los tropiezos en Barreiro.