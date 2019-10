El Celta entrega las armas en Vitoria

La caja del rompecabezas en la que viene embalado este Celta muestra una foto muy bonita, pero en el momento de la verdad, con todas las piezas del puzle dispuestas sobre la mesa, la estampa es muy diferente. Porque toda la artillería de los vigueses no consigue encajar dentro del campo y se atasca una y otra vez. En Vitoria, un partido más, solo se vieron fogonazos. Porque los celestes volvieron a demostrar en Mendizorroza todos sus problemas para dinamitar los partidos complicados y repitieron la fragilidad defensiva que les penalizó en Eibar. La visita al Alavés prolongó este domingo el calvario de los celestes lejos de Balaídos, que cayeron con merecimiento ante un adversario bien plantado y con las ideas más claras. Los goles de Lisandro Magallán y Lucas Pérez en la segunda mitad significaron la quinta derrota del conjunto de Escribá en seis partidos. El Celta cae a posiciones de descenso.

La chispa que prendió el triunfo de la pasada jornada en Balaídos contra el Athletic le duró a los gallegos media hora. Tiempo que tardó el Alavés en entender que el Celta se ahoga en su propia posesión cuando no encuentra espacios para correr. A los vigueses, una vez más, les costó un mundo hilar su juego en campo contrario. La presión de los vitorianos, ordenada pero no sofocante, hizo que los de Escribá se enredasen una y otra vez en sus pases intrascendentes. Entre tanto, el Alavés esperaba al fallo, a la segunda jugada o al balón parado. No necesitaron más para desarmar a los de Escribá. La debilidad en los últimos metros tampoco ayudó. El Celta estuvo lejos de ese equipo sólido que empató en el Wanda y en el Pizjuán. Volvió a parecerse a ese Celta de hace dos jornadas en Eibar. David Costas de lateral tras la lesión de Mallo antes del descanso, Aidoo, Sáenz y Juncá formaron una defensa inédita en el segundo tiempo. Los zagueros celestes, en colaboración con Okay, concedieron innumerables facilidades y solo la falta de acierto de los locales impidió que Rubén se llevase una goleada.