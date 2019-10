Critican a Okay por un tuit de apoyo al Ejército turco

Un mensaje del futbolista turco del Celta Okay Yokuslu ha encendido las redes sociales y ha provocado un torrente de críticas, muchas de ellas procedentes de aficionados celtistas, indignados con el posicionamiento del centrocampista, que ha mostrado abiertamente su opinión al respecto de un tema delicado relacionado con su país.



El jugador del club vigués publicó un tuit con una imagen adjunta de la bandera de Turquía en el que señala su apoyo al Ejército otomano, cuyos militares, apoyados por las milicias sirias, iniciaron el pasado 9 de octubre una ofensiva contra las milicias kurdas. "Estamos con nuestro héroe y nuestro ejército. ¡Nuestras oraciones están contigo!", envió por Twitter el futbolista con una bandera de Turquía adjuntada como imagen.



Entre las respuestas a la publicación -más de 60-, que acumula 4.500 "me gusta" y casi 200 retuits, destacan los mensajes de usuarios que han utilizado una fotografía en la que aparece una pancarta expuesta en Balaídos con el mensaje "Freedom for Kurdistán" (Libertada para Kurdistán). Otros muchos piden la salida de Okay del Celta y exponen como ejemplo el caso de Cenk Sahin, exfutbolista del FC St. Pauli que fue apartado por el club el pasado lunes tras apoyar el despliegue del Ejército turco.