El Celta se pasa al inglés

El RC Celta ya se puede comunicar con sus seguidores de habla inglesa a través de Twitter tras la creación de una cuenta que estará dedicada exclusivamente al envío de mensajes en este idioma.



Así lo anunció ayer la entidad celeste a través de su perfil principal en esta red social: "Finally!" (por fin), con un enlace al primer tuit de la recién estrenada ventana en el que se informaba de ello: "Welcome to our official English Twitter account, @RCCeltaEN! Follow us and stay updated about our latest news" (¡Bienvenidos a nuestra cuenta oficial de Twitter en inglés, @RCCeltaEN! Síguenos y mantente actualizado sobre nuestras últimas noticias).



Equipos como el Betis o el Valencia, además de LaLiga, le han dado la bienvenida al nuevo perfil del Celta en Twitter. "Great news! Good to see you here, pals!" (¡Buenas noticias! ¡Qué bueno veros aquí, amigos!), "Good to have you on board!", (¡Qué bueno teneros a bordo!) y "Welcome!!!!" (¡Bienvenidos!) han sido sus cartas de presentación, respectivamente.





Good to have you on board! ?? — LaLiga (@LaLigaEN) October 15, 2019

Así las cosas, el cuadro vigués cuenta actualmente con dos cuentas oficiales para la comunicación de mensajes de temática deportiva, además del perfil de A Sede, con un tono más comercial. De esta manera, ya realiza publicaciones en