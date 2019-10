Corazón y camiseta del mismo color

"Si no fuera el Celta, no hubiera venido, me quedaría en el Barcelona", admite Rafinha Alcántara en una entrevista concedida al canal oficial de televisión del club vigués, al que se siente ligado sentimentalmente desde la infancia, cuando él y su hermano Thiago (en el Bayern Munich) asistían en Balaídos a los partidos de su padre, Mazinho. El corazón del futbolista brasileño es del mismo color que la camiseta que vuelve a lucir por segunda vez en su carrera, después de que el Celta y el Barça cerrasen el acuerdo de cesión del jugador.

Reconoce Rafinha, que pasó "días difíciles" mientras ambas entidades negociaban su salida del Camp Nou para regresar a Vigo un lustro después. Y a pesar de la distancia, el segundo de los Alcántara se mantenía pendiente de los resultados de un Celta que pasó por serios apuros para conservar la máxima categoría el curso anterior: "Lo del año pasado lo viví mal", proclama quien considera "especial" volver a enfundarse la celeste, mientras agradece el cariño que le ha brindado el celtismo desde que regresó " a casa".

Rafinha participó en los tres primeros partidos de LaLiga con el Barcelona, y en dos de ellos fue titular, antes de aceptar su cesión por un año al Celta, con el que ya había competido en la temporada 2013-14. Su reestreno con la celeste se produjo en el Metropolitano, el mismo estadio en el que un año antes sufriera la tercera de sus graves lesiones que le impidieron disputar 137 partidos con el Barcelona. ""Fue especial jugar en el Metropolitano porque volvía al estadio donde me lesioné por última vez y volver con la camiseta del Celta fue algo especial", reconoce quien nació en Sao Paulo en 1993.

Ahora suma cuatro actuaciones con los célticos, aunque en una de ellas (en Eibar) fue suplente. Sus sensaciones desde el regreso son buenas: "Cada vez me siento mejor, con más ritmo, adaptándome a los compañeros, a la nueva formación del equipo. Poco a poco me estoy sintiendo con confianza".

Mes y medio después de su vuelta a Vigo, el brasileño habla de que se siente más maduro y con experiencia. "Llegué al Celta siendo un niño y esta vez vuelvo con la misma ilusión que hace cinco o seis años, pero maduré mucho, debido a las lesiones y por todo lo conseguido: desde jugar en un club tan grande como el Barça hasta conseguir títulos. Las lesiones no me han hecho ser otra persona, pero sí madurar mucho más rápido".

Su cesión al Celta se resolvió en los últimos días de agosto y conviene que fueron complicados para él por la incertidumbre de si se cerrarían con éxito las negociaciones: "No voy a decir que fueron días fáciles. Es complicado no saber qué va a pasar y cambia todo no en días sino en horas. Entonces estás a la expectativa de qué va a suceder. Estaba ilusionado y nervioso al mismo tiempo por venir. Gracias a dios en el último momento se consiguió realizar, con la ayuda tanto del Celta como del Barça. Se agradece lo de poder estar aquí. Crecimos yendo a Balaídos, primero viendo a mi padre y después acompañándole. Entonces, tanto para mí como para mi familia fue una felicidad grande poder estar de nuevo en casa".

Aplaude Rafinha la campaña del Celta sobre los fichajes de canteranos de A Madroa. "La frase de que 'esto va de corazón' resume de verdad lo que los jugadores que han venido sienten por este club. Es algo que no se puede explicar, que mamas desde pequeño, que sientes, que vives cada momento en el estadio, en los entrenamientos; y defender un escudo como este es algo grande", resalta.

Y el celtismo que profesa le llevó a preocuparse ante la amenaza del descenso de categoría. "Lo del año pasado lo viví mal, nervioso, como me imagino que lo vivirían todos los aficionados. Sé que se veían las cosas muy mal, y hasta el último partido no estaba asegurada la permanencia. Pero en los últimos partidos ya estabas con más confianza de que el equipo se iba a salvar. Pero como aficionado se pasa mal y es difícil separar el sentimiento de aficionado y de jugador, como le ocurrió a Iago Aspas. Entonces, al mezclarlo todo es mucha emoción para controlarlo".

Rafinha se muestra feliz por volver y por el trato que le dispensa el celtismo: "Siento ese cariño especial, esas ganas que tiene la afición de que yo pueda mostrar mi máximo nivel, y no tengo duda que va a llegar. Hay cosas que mejorar pero con este equipo y con las ganas que tengo de aprender y de querer ser mejor jugador no tengo duda de que va a ocurrir", concluye el futbolista cedido por el Barça hasta junio de 2020.