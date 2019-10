Celta - Athletic: Escribá sale con todo

Fran Escribá apuesta por el que se presume como once de gala para tratar de recuperar la senda de la victoria ante el Athletic Club. Tras partir como suplente ante el Eibar, Rafinha vuelve al once, Okay repite doble pivote con Lobotka y también se mantienen en el equipo titular Denis Suárez, Iago Aspas y Santi Mina. Así que, salvo sorpresa, el técnico volverá a confiar en su 4-42 habitual.

La línea defensiva se mantiene intacta, con Rubén bajo palos, Hugo Mallo y Lucas Olaza en los laterales y la pareja de centrales formada por Aidoo y Araújo.

Por su parte, el Athletic sale con Unai Simón; Capa, Yeray, Iñigo Martínez, Balenziaga; Dani García, Vesga; De Marcos, Raúl García, Muniain y Williams.