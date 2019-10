Oleada de cariño a Brais Méndez por un error de interpretación

Brais Méndez ha cerrado su cuenta en Twitter. Algunos aficionados lo han interpretado como una reacción a las críticas desaforadas que el jugador había recibido en los últimos tiempos. Lo cierto es que Brais, sostienen desde su entorno, ha decidido cerrar la cuenta por una cuestión de prioridades e intendencia particular. Pero la posibilidad de que estuviese dolido por el comportamiento de un sector de la hinchada ha generado una oleada de solidaridad con el joven en Twitter. Es la consecuencia positiva de una confusión.



Brais Méndez llevaba tres meses sin mostrarse activo en @BraisMendez10. Pero el cierre de la cuenta no ha pasado desapercibido a las usuarios celtistas de Twitter. Al no tratarse de un suspensión por parte de la red social, la deducción ha sido que era debido a los comentarios ácidos que algunos aficionados dejaban. Pero Brais, al parecer, simplemente se ha ido de Twitter por una cuestión de gustos. Prefiere Instagram.



Sin embargo, se ha viralizado enseguida que el jugador podía estar dolido. Brais ha sido de los miembros de la plantilla más criticados desde la segunda vuelta de la pasada temporada. La reacción de muchos celtistas ante el cierre de la cuenta ha sido una cerrada defensa del jugador, cuya juventud, calidad y condición de canterano recuerdan.



En el aire flota el temor a que el murmullo de desaprobación de un sector de Balaídos pueda entorpecer la renovación del centrocampista, que la directiva tiene marcada como asunto prioritario. Ya sucedió con Jonny, que siempre esgrimió como uno de los motivos para querer marcharse el hecho de no sentirse apreciado por la afición.



Brais se ha mostrado sereno respecto a esas críticas. "Balaídos siempre me ha tratado bien, a excepción de un par de partidos, pero no los culpo. Al final, cada uno es libre de opinar lo que quiera y de mostrarlo. Entonces, me quedo con el cariño de mucha gente, que me ha apoyado tanto en redes sociales como al salir a la calle. Creo que una parte piensa una cosa y otra tiene un pensamiento distinto, me lo hace saber y se lo agradezco", comentaba hace algunas semanas en una entrevista con Faro. Un cariño que muchos aficionados han querido mostrarle ahora en Twitter aunque él ya no pueda saberlo.





??Me da pena que uno de los nuestros, canterano, pontevedrés, gallego, que es del Celta desde que nació, que ha jugado con la Selección Española absoluta (con gol incluido), haya cerrado su cuenta de Twitter. Si se quiere criticar, siempre CON RESPETO, sin insultos.#ÁnimoBrais pic.twitter.com/wX2PZCo96w — AFOUTEZA E CORAZÓN (@AfoutezaRCCelta) October 4, 2019

Dicen que Brais Méndez ha tenido que cerrar su cuenta de Twitter por insultos, descalificaciones o críticas destructivas. Todo ayudado por unos acomplejados que son muy valientes, pero solo por Twitter.

Trolls que boicotean a jugadores de su propio equipo, vecinos, gallegos. — Fer Vigo (@Fer_Vigo) October 4, 2019

Tenemos aficionados que dan vergüenza ajena

Ya lo hicieron con Jonny, y ahora con Brais Méndez, les encanta tomarla con los de casa, no sé si por envidia (de que estos vecinos suyos puedan jugar en su equipo) o qué

Ah, pero luego a Sisto lo animan habiendo sido un mal profesional https://t.co/kdzdUbr0kU — Jose Duarte (@jose5duarte) October 4, 2019