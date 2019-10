Media docena de razones para creer

El deficitario rendimiento de Celta en las dos últimas jornadas de Liga no ha desalentado al plantel, que mantiene muy viva la llama de la ilusión y confía en la calidad del grupo y en el incondicional apoyo de la afición para iniciar el despegue clasificatorio que han postergado los malos resultados cosechados ante el Espanyol y el Eibar. El próximo compromiso contra el Athletic Club, otro duro hueso en un exigente arranque, marcará tendencia antes de que la competición se detenga por el parón de selecciones. Los celestes han marcado la cita en rojo, convencidos de que será la que propicie su reacción. Pese a las dificultades que los rivales le han planteado en los últimos partidos y la sorprendente sequía goleadora que está afectando al talentoso equipo de Fran Escribá, son más los motivos para la esperanza que para el desaliento.

la calidad del plantel

Un motivo de mucho peso para creer en el Celta es el talento que el club ha puesto esta temporada en manos de Fran Escribá con media docena de fichajes de categoría. La llegada de tipos de tan buen pie como Denis Suárez, Santi Mina o Rafinha Alcántara ha multiplicado la calidad futbolística del plantel céltico, que se ha completado con otros dos prometedores futbolistas (Pape Cheikh y Gabriel Fernández) y un agresivo defensa central de talla internacional (Joseph Aidoo) que ha mejorado ya de forma notable las prestaciones defensivas del equipo.Falta, sin embargo, acoplar las piezas, que los nuevos elementos se imbriquen en el engranaje colectivo, tarea que requiere cierto tiempo. El funcionamiento del equipo dista mucho del gran potencial que se le supone al nuevo grupo y que los futbolistas tienen aún que plasmar sobre el campo. Hasta el momento, apenas se han vislumbrado tenues destellos.

La implicación del grupo

La condición mayoritariamente canterana del nuevo equipo -casi la mitad del plantel se ha formado en la casa- añade un plus de implicación a los jugadores, que sienten los colores como algo propio, más allá del deber puramente profesional. El Celta es un grupo unido, una gran familia con raíces en A Madroa en el que los forasteros -lo ratifica recientemente Joseph Aidoo en una entrevista con este diario- se sienten como en casa.

Este sentimiento identitario de pertenencia a una gran familia que enarbola en LaLiga el estandarte del fútbol gallego supone un plus de motivación y compromiso imposible de obviar.

una afición incondicional

Puede que la afición del Celta no sea la más ruidosa de LaLiga, pero sin duda se encuentra entre las más fieles del campeonato, como ha demostrado en innumerables ocasiones en los últimos años. El apoyo de Balaídos hacia sus jugadores es incondicional y crece exponencialmente en los momentos de dificultad. Sin el respaldo sin fisuras del celtismo, el equipo habría naufragado hace tiempo.

Con tan impagable muestra de adhesión en los últimos años, los celestes saben que la afición está de su parte en los buenos, pero sobre todo en los malos momentos. La grada tira de los jugadores, aunque estos no tiren de la grada.

mejoría defensiva

El gran problema del Celta en las últimas temporadas ha sido el elevado número de goles que recibía el equipo y que muy a menudo le ha impedido rentabilizar su contundente pegada (60 goles por curso en las últimas dos campañas). Juan Carlos Unzué, Antonio Mohamed, Miguel Cardoso (incluso Fran Escribá) fracasaron en su propósito de reducir drásticamente tal cifra, aunque con el valenciano al mando el equipo ha ido mejorando lentamente sus prestaciones defensivas. Esta temporada el Celta ha ganado en orden y solidaridad, defiende más junto y concede menos ocasiones a los rivales. Sorprendentemente le está costando mucho más trabajo del esperado marcar goles. Pero tiene los mimbres necesarios y existe en el plantel el convencimiento de que no van a tardar en llegar.

réplica a los grandes

El exigente inicio de calendario, con duelos frente al Real Madrid, Valencia, Sevilla, Atlético y visitas a estadios tan complicados como el Ramón Sánchez Pizjuán o el Wanda Metropolitano ha penalizado a un Celta en proceso de construcción. La entidad de los rivales a los que se ha medido no le ha ayudado a crecer. Sin embargo, el equipo celeste ha ofrecido puntualmente buenos momentos ante los blancos; ha obtenido una solvente victoria sobre el Valencia; y firmado los laboriosos empates en el Pizjuán, con reacción inmediata al gol sevillista, y el Wanda, con portería a cero. Infelizmente, este esfuerzo se ha visto empañado por mal juego contra Espanyol y Eibar y el accidentado choque nueve contra once frente al Granada.

el genio de la lámpara

El Barcelona tiene a Leo Messi y el Celta a Iago Aspas. Él solo se basta pasa sacar al equipo las castañas del fuego. El hecho de que que ganador de las últimas tres ediciones del Trofeo Zarra no haya estrenado su casillero goleador después de siete partidos solo puede atribuirse a un accidente y a la fatalidad del penalti fallado el pasado domingo en Ipurua. Aspas no ha aparecido todavía, pero sin duda aparecerá, como cada temporada. El genio no se entrena, simplemente no ha brotado aún de la lámpara. Hace dos temporadas el mago moañés también vivió también una sequía de siete jornadas e irrumpió en la octava con un triplete que lo impulsó hacia el Zarra con récord de goles (22), a solo uno de la plusmarca histórica del gran Mauro.