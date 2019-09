Escribá: "No me preocupa la falta de gol del equipo"

El Celta apura la preparación del partido de mañana ante el Eibar (14.00 horas, Ipurua), correspondiente a la séptima jornada de LaLiga, que llega con apenas 72 horas de descanso tras la cita del jueves con el Espanyol. Con un solo entrenamiento para preparar la primera de las cuatro citas consecutivas contra equipos vascos, el entrenador céltico anuncia cambios en el once, sin especificar el número y mucho menos desvelar nombres. Una de las novedades que se esperan entre los titulares es la vuelta del turco Okay Yokuslu como pivote, tras no jugar la pasada jornada.

Aunque el Celta se sitúe como el tercer equipo con menos pegada de lo que va de arranque de campeonato, Escribá se muestra tranquilo, pues destaca la entidad de cuatro de los seis rivales a los que se enfrentó el Celta: equipos que se clasificaron para competiciones europeas. Tampoco se muestra preocupado por la sequía goleadora de Iago Aspas, al que el preparador ve "muy contento" desde el inicio de la temporada. "Él tampoco lo está", recalca el valenciano en referencia a la estrella céltica.

Escribá habló a primera hora de esta tarde en A Madroa, antes de iniciar la sesión de entrenamiento y de que el equipo emprendiese viaje en vuelo chárter a tierras vascas, donde mañana le espera un partido complicado ante un rival reforzado de moral tras su triunfo al Sevilla después de remontar un 0-2 en contra. "Tenemos que ser un equipo ordenado, intenso, saber que es difícil defender el juego directo y los centros desde los laterales. La clave será mirar a portería durante los noventa minutos", comentó Escribá sobre el compromiso que espera mañana al Celta en un campo donde hace dos temporadas ganó por goleada (0-4).

El equipo vigués, sin embargo, no destaca ahora mismo por su pegada. Con cuatro goles a favor, sólo es mejor en efectividad ofensiva que el Alavés y el Leganés. El escaso número de goles a favor no preocupa a Escribá. "Hay que tener en cuenta a los rivales a los que nos hemos enfrentado. Veo bien al equipo. Sería sorprendente que fuésemos uno de los equipos más goleadores" en este comienzo de curso, dijo, teniendo en cuenta que el Celta ya ha jugado ante Real Madrid, Valencia, Sevilla y Atlético de Madrid.

El sistema del 4-4-2, a debate casi siempre entre el celtismo, tampoco considera Escribá que influya en el pobre balance ofensivo de sus jugadores. "Este equipo ha jugado bien y ha marcado muchos goles con este sistema, pero queremos seguir mejorando", señaló el entrenador céltico, que introducirá varios cambios en el equipo con respecto a los que fueron titulares frente al Espanyol. Rubén Blanco es fijo en la portería. En la defensa podría producirse alguna novedad. Kevin Vázquez es candidato a reemplazar a Mallo en el lateral derecho, si el capitán no se encontrase al cien por cien, y tampoco se descarta un relevo en el eje, en el que podrían entrar David Costas o Jorge Sáenz por Aidoo o Araújo, titulares en las dos últimas jornadas. Si entra Okay en el pivote, por Beltrán, la duda estaría en el acompañante del turco. Lobotka y Pape Cheikh son los candidatos a una plaza. En los interiores, Rafinha, titular ante el Atlético y el Espanyol, podría iniciar la contienda en el banquillo para dar entrada a Brais Méndez, con Denis Suárez por delante de Olaza, un fijo en el lateral izquierdo. Arriba, Mina y Aspas apuntan a la titularidad, aunque no se descarta la vuelta al once del uruguayo 'Toro' Fernández, autor del gol del triunfo ante el Valencia.