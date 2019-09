La hora de que Aspas desenfunde

El Celta se ha malacostumbrado a que Iago Aspas le saque de apuros. El pistolero moañés ha rescatado más de una vez de la ruina al equipo vigués, que vuelve a necesitar de su implacable instinto asesino en un inicio de curso marcado por la escasez de gol. Y el doble enfrentamiento de esta semana contra el Espanyol, que mañana visita Balaídos (20.00 horas), y el Eibar, el domingo en Ipurua, presenta una ocasión propicia para que el ganador de las últimas tres ediciones del Trofeo Zarra apriete el gatillo. Ambos equipos suelen dársele bien.

Tras culminar el pasado sábado en el Wanda Metropolitano su particular Tourmalet en el calendario (Real Madrid, Valencia, Sevilla, Granada y Atlético), el conjunto de Fran Escribá se propone dar un golpe de autoridad con un pleno ante dos rivales que no han empezado bien el campeonato, pero que tradicionalmente le han causado no pocos quebraderos de cabeza.

Paradójicamente, tras reforzar su frente de ataque con un póquer de talentosos atacantes (Denis, Santi Mina, Rafinha y Gabriel Fernández), el Celta ha brillado más en este inicio de curso por su sobriedad defensiva que por su contundencia frente al marco contrario.

Apenas tres goles en cinco partidos suma el conjunto vigués, que a estas mismas alturas de la pasada temporada contabilizaba más del triple de los que lleva ahora (10). Casi la mitad llevó las firma de Iago Aspas. El punta morracense estrenó su casillero particular en la tercera jornada, anotando el segundo de los dos tantos -Maxi Gómez hizo el primero- que dieron el triunfo al Celta en Balaídos ante el Atlético de Madrid (2-0), y repitió en la cuarta, en Montilivi, donde también marcó el marroquí Sofiane Boufal, aunque el conjunto celeste perdió el partido (3-2).

Mejor le fueron las cosas al goleador céltico en el quinto partido, ante el Valladolid, una de sus víctimas preferidas, contra el que firmó su primer doblete del curso. Maxi le acompañó haciendo el segundo de los tres que se llevaron los pucelanos, que sin embargo lograron empatar el choque en el descuento.

Iago Aspas y Maxi Gómez se repartían entonces el pastel goleador del Celta. El morracense lideraba el escalafón con cuatro tantos, con el uruguayo a la zaga, con dos. Sofiane Boufal y Pione Sisto contabilizaban uno cada uno y el puzzle se completaba con el autogol marcado por el perico David López en el duelo inaugural del campeonato en Balaídos.

Esta temporada el gol es más escaso y está también más repartido. Iker Losada, Gabriel, el Toro, Fernández y Denis Suárez lideran el ranking con una diana cada uno. Aspas no se ha estrenado aún, aunque tampoco ha dispuesto de demasiadas oportunidades para perforar la portería rival. El morracense, de hecho, tan solo ha disparado en tres ocasiones entre los tres palos contra el marco contrario. Denis y Brais Méndez también lo han intentado tres veces, aunque de los tres solo el salcedense ha conseguido anotar, con un porcentaje de eficacia del 33,3 por ciento.

El mayor porcentaje de acierto y con mejor ratio de goles por minuto jugado lo ostenta, curiosamente, un futbolista del filial: el juvenil del filial Iker Losada, autor del único tanto de los célticos contra el Real Madrid. El chico saltó al campo con el partido prácticamente concluido, y adornó su debut en Primera División marcando en el descuento.

Pero no es Losada, sino Aspas el que debe impulsar al Celta con sus goles. Y este curso lleva el mayor retraso en marcar desde la campaña 2017-18, cuando hubo que esperar a que el moañés estrenase su casillero con un triplete contra Las Palmas en el Estadio Gran Canaria. Claro que en aquella campaña el morracense marcó 22 goles, su récord histórico en Primera División.

Tanto el Espanyol como el Eibar han sido tradicionalmente víctimas propicias para el despiadado artillero de Moaña. Al conjunto perico Aspas le ha marcado un cuatro goles en once partidos, tres de ellos en Balaídos. Y el Celta nunca ha perdido cuando Iago le ha marcado al Espanyol. Sus goles han servido para proporcionar a los celestes dos victorias y dos empates frente a los barceloneses.

Mejor que el Espanyol se le da al astro céltico el Eibar, al que le ha marcado seis goles en cinco partidos, tres de ellos en la última visita del conjunto armero en Balaídos. Como en el caso anterior, el Celta nunca ha perdido contra el Eibar cuando Aspas ha marcado. El Celta solo ha caído en una ocasión contra el equipo de José Luis Mendilibar con el moañés sobre el césped.