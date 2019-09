Esperando a Rafinha

La afición aguarda expectante el reestreno con la casaca del Celta de Rafinha Alcántara, único de los integrantes de la "Operación Retorno" que no ha debutado en Balaídos. El hijo de Mazinho, que este curso vistió por primera vez de celeste el pasado sábado en el Wanda Metropolitano, tuvo que posponer su estreno en el último compromiso liguero contra el Granada debido a una rotura de fibras en el sóleo que lo mantuvo doce días alejado de los terrenos de juego.

Un capricho del azar ha querido que el estreno de Rafinha como local se produzca justamente ante el equipo en el que debutó por primera vez con la zamarra celeste hace seis años: el Espanyol. Entonces, el futbolista cedido por el FC Barcelona saltó al césped de Balaídos en el minuto 62 de partido en sustitución de Nolito. El duelo concluyó en tablas. Álex López y Charles Días adelantaron al Celta con dos goles en cinco minutos poco antes del descanso (minutos 41 y 46), pero los pericos remontaron tras la reanudación y acabaron empatando el partido por medio de Víctor Sánchez (minuto 52) y Thievy Bifouma, que estableció el empate doce minutos después de que Rafinha ingresase en el campo.

Desde aquella tarde de agosto, el brasileño ha disputado 32 partidos de Liga más como celeste -el último de ellos el pasado sábado frente al Atlético de Madrid- con muy buenas prestaciones de juego y un interesante balance de cuatro goles y siete asistencias.

Para este primer duelo de los dos que el Celta tiene por delante esta semana, se espera que Rafinha repita como titular. Aunque Fran Escribá prevé refrescar el equipo con cambios en alguno de ellos, no se esperan mañana muchas novedadades con respecto al once que rebañó el sábado un punto de gran valor en terreno colchonero. El preparador celeste dispuso frente a los de Diego Simeone el once que esta temporada se considera de gala, con los cuatro mosqueteros (Aspas, Denis, Santi Mina y Rafinha) sobre el césped, y no hay motivos para sospechar que va a cambiar sus piezas contra el cuadro perico. Si se produce algún relevo en este primer compromiso semanal, parece improbable que afecte al frente ofensivo.

Ante el Atlético de Madrid, Escribá empleó a Rafinha, por dentro, como medio centro ofensivo, junto a Lobotka y por delante de Okay, que actuó de ancla. Queda por ver si el estratega celeste repite contra el Espanyol esta fórmula táctica o si regresa a su esquema de cabecera, el 4-4-2, con Rafinha arrimado a la banda en la posición de volante derecho que habitualmente viene ocupando Brais Méndez.

La participación de Rafinha dio gran consistencia al centro del campo del Celta en el Wanda: 76 toques de balón y 47 de 54 pases con éxito, según WhoScored.com.