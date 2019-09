Escribá: "El partido importante es el de mañana"

Fran Escribá desconfía de un Espanyol que mañana se presentará en Vigo cuestionado por una parte de su afición por las tres derrotas que ha sufrido en casa en este arranque de campeonato. El entrenador del Celta, sin embargo, advierte de que el conjunto que entrena David Gallego sí ha dado un buen rendimiento como visitante, donde ha alcanzado los cuatro puntos que ahora tiene, uno más que los célticos, que vienen de empatar en el Metropolitano. El once inicial que dejó buenas sensaciones ante el Atlético de Madrid cuenta con muchas opciones de repetir en la sexta jornada del campeonato, en la que el seleccionador español Robert Moreno presenciará el duelo de Balaídos, previsto para las 20 horas.



"El partido importante es el de mañana, teniendo en cuenta el siguiente", explicó Escribá en referencia a que podría repetir el mismo equipo que empató el sábado en Madrid y que el domingo que viene le espera el Eibar en Ipurua. El entrenador del Celta cuenta con la totalidad de la plantilla, después de que Juncà también recibiese el alta médica.



En cuanto al rival de mañana, el preparador valenciano subrayó los buenos resultados que ha obtenido a domicilio, a pesar de sus tropiezos en el estadio RCDE de Cornellá-El Prat. "Sus resultados malos fueron en casa, que es más llamativo, fueran ganaron un y empataron otro, eso nos tiene que poner en alerta. Son un buen equipo y están compitiendo en Europa. Es un equipo que se encuentra más cómodo con balón. Nosotros también queremos ser un equipo ofensivo, de transición rápida".



Por su parte, el entrenador del Espanyol, David Gallego, aifrmó en la sesión previa al partido contra el Celta, en Balaídos, que está "feliz e ilusionado", aunque también "preocupado por buscar la mejor versión" del equipo tras los últimos resultados.







El preparador blanquiazul reconoció que el cuadro blanquiazul "no compite" como le gustaría y afirmó ser "el máximo responsable". Después de la derrota contra la Real Sociedad y de que el bloque haya sumado cuatro puntos de quince posibles, su nombre ha estado bajo los focos.El choque contra el Celta debe servir, según el técnico para "intentar crecer" y sumar tres puntos "que se escaparon en la jornada anterior". Hace siete temporadas que el Espanyol no gana en Balaídos, algo que espera romper: "También hacía muchísimos años que no ganábamos en Ipurua y no remontábamos un partido".En este sentido, David Gallego espera una versión aguerrida de su equipo. "Estoy convencido de que el equipo que se va a ver en Balaídos debe ser muy valiente porque estamos en un club que lo es. Si somos valientes vamos a tener posibilidades de tener los tres puntos", analizó.El entrenador no tiene la intención de modificar su propuesta de juego pese a los últimos resultados. "No voy a cambiar la forma de jugar. El equipo sabe dónde tiene que crecer y dónde dar un pasito más", dijo. Iniciar la circulación desde atrás también es innegociable: "La plantilla tiene nivel para hacerlo".