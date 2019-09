Michel Salgado defiende a su hija tras participar en 'La Voz Kids'

El excéltico Michel Salgado ha salido defensa de su hija Malu después de que la joven participase en el concurso musical de Antena 3 'La Voz Kids'. Malu, de 16 años, falló en su interpretación del tema 'Russian Roulette', de Rihanna (en este enlace, puedes ver su actuación). Esta edición con niños del talent show lo emite Antena 3. Tras presentarse a las audiciones a ciegas, la niña no consiguió el apoyo de ningún 'coach' y fue eliminada.



La actuación de Malu Salgado levantó mucha polémica en las redes sociales y el exlateral derecho del Celta, del Real Madrid y de la selección española ha querido apoyar a su hija con un mensaje que ha compartido a través de su cuenta de Instagram y que ha recibido más de 350 respuestas y 17.000 me gusta. Las críticas y burlas llegaron a tal punto que el exfutbolista vigués respondió a quienes atacan a su pequeña, que recordó que es menor de edad:



"Ante el ruido que ha causado en la prensa y redes sociales la actuación de mi hija ayer me veo en la obligación de proteger a una menor que solo ha querido cantar, divertirse y vivir una experiencia inolvidable.



1. No tengo ni idea de música por lo que ni se me ocurre juzgar su actuación, ni tampoco nos importa.



2. Solo lo vemos como una experiencia más en su vida y en su educación y estoy muy orgulloso de su respuesta después de la derrota. Le va a servir para su vida.



3. Para todos los expertos que han dicho que tendría que haberse adaptado a todo decirles que tienen razón pero ella no ha elegido la canción y me gustaría ver a los de flamenco adaptarse y cantando en inglés y música soul o Rihanna.



4. Muchas gracias a los que la han apoyado en esta inolvidable experiencia y respeto a una menor a los que no.



5. Malu, canta todos los días para mi, diviértete, sueña, e ilúminame cada día como lo haces".



Malu Salgado Sainz vive fuera de España desde los 6 años, debido a los compromisos profesionales de su padre, el vigués Michel Salgado. La familia se marchó primero a vivir a Manchester y de ahí a Dubai, con 9 años. La joven ha estudiado teatro musical y ha recibido clases de canto. Malu cantó para los jugadores del Real Madrid en el avión de regreso a España después de que éstos ganasen el Mundialito de Clubes. Habla 4 idiomas y le gusta que la llamen Malu, sin acento en la u.