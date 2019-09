Escribá: "Estamos preparados para ganar en uno de los campos más difíciles de LaLiga"

Con Rafinha, Okay y David Costas en la partida, retoma el Celta el pulso a la Liga en busca de un triunfo en el Wanda Metropolitano, un estadio hasta la fecha inasequible para los celestes en el que Fran Escribá se propone conseguir mañana una victoria a domicilio que se le resiste a su equipo desde diciembre pasado.



El entrenador del Celta ha confirmado este mediodía en rueda de prensa la presencia en la convocatoria de estos tres futbolistas para afrontar "con valentía" un duelo de la máxima exigencia "ante la que seguramente es la plantilla más completa de LaLiga". En la lista para viajar a la capital también están Sergio Álvarez, Hugo Mallo, Araujo, Denis Suárez, Iago Aspas, Pione Sisto, Rubén Blanco, Lobotka, Olaza, Aidoo, Kevin, Santi Mina, Brais Méndez, Pape Cheikh, Iván Villar e Iker Losada. David Juncà y Juan Hernández son bajas por lesión. Fran Beltrán y Jorge Sáenz son bajas por sanción. Beauvue y Gabriel Fernández no entran en la lista.



"Aunque ha cambiado algunos jugadores, el nivel de su plantilla, los conceptos que maneja son los mismos de los últimos años, incluso ha mejorado. A nivel de plantilla, seguramente es la más completa que hay ahora en LaLiga", ha advertido Escribá, que ha destacado la necesidad de que el Celta compita al máximo nivel para llevarse los tres puntos. "Vamos a hacer lo mismo que ellos, que es competir al máximo nivel", ha asegurado el técnico céltico. Y ha añadido: "El Atlético te lleva al límite, pero tenemos capacidad para competir en cualquier campo. Es uno de los campos más difíciles de La Liga, pero estamos preparados para ganar".



En opinión de Escribá, seguramente la mayor virtud del rival es su capacidad para competir con la intensidad de un equipo modesto con futbolistas de primer nivel mundial. "El Atlético tiene algo distinto a otros grandes, y es que corre y disputa como cualquier equipo pequeño y eso le hace ser tan bueno. Y eso dificulta todo. Es un equipo que no solo es bueno con balón, sino que sin balón es muy peligroso. Ésa es la grandeza de este equipo", ha observado.





