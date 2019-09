Un goleador de arranque calmo

Iago Aspas es un goleador de rachas y habitualmente se prodiga poco en los comienzos de temporada. Le cuesta arrancar al ganador del Trofeo Zarra de las tres últimas temporadas. Le pasó en dos de las que después acabaría como el rematador español más destacado de LaLiga. En el curso 2017-18, Aspas tuvo que esperar hasta la octava jornada para anotar el primer gol. Ese día hizo tres en Las Palmas y acabó sumando 22. En la anterior, anotó su primer gol en la quinta jornada.

La sequía goleadora que en este arranque de campeonato está sufriendo Iago Aspas, el máximo realizador español de LaLiga en las tres últimas temporadas, es normalmente habitual en este delantero en los comienzos de curso. El moañés mantiene las mismas constantes vitales que en dos de los tres cursos en los que conquistó el Trofeo Zarra, que hora lidera Robert Moreno, del Villarreal, con 5 tantos.

Al delantero céltico le cuesta coger el ritmo de competición. Este año no es una excepción, pues mantiene el mismo camino que en las temporadas 2017-18 y 2016-17. En la primera de ellas, Aspas se vio superado como rematador céltico por la excepcional puesta en escena de Maxi Gómez en el fútbol europeo. El delantero uruguayo acaparó la mayor parte de los primeros goles del equipo vigués en una temporada en la que Aspas no estrenó su cuenta particular como rematador hasta la octava jornada de LaLiga. Aprovechó precisamente la ausencia por sanción del charrúa para protagonizar una jornada inolvidable en Las Palmas. En el estadio Gran Canaria, Aspas acabó con su sequía rematadora de forma brillante, anotando el primer triplete con la camiseta celeste. Ese curso lo cerraría el morracense con un total de 22 goles en la máxima categoría, su récord personal en la élite.

La "pereza" de Aspas como goleador en LaLiga fue también evidente en el curso 2016-17, en el que la estrella céltica se mantuvo sin celebrar un gol durante las cuatro primeras jornadas. Su primer tanto lo anotó en la quinta jornada, ante el Sporting de Gijón y que sirvió a los célticos para sumar los tres puntos. Ahí comenzó el moañés una carrera meteórica hacia el Trofeo Zarra, que conquistó por primera vez en su carrera después de anotar 19 tantos. Ese año tuvo como principal rival al vasco Aritz Aduriz, que se significó con 16 dianas.

En el siguiente curso, Aspas también se erigió en el mejor realizar español. Entonces, con una importante diferencia sobre el excéltico Rodrigo y el catalán Gerard Moreno, que se quedaron en 16 goles, frente a los 22 del delantero del Celta. Los 22 tantos de Aspas le situaron en el cuarto goleador más destacado de LaLiga 2017-18, por detrás de estrellas mundiales como Messi (34), Cristiano Ronaldo (26) y Luis Suárez (25).

El curso pasado, tercero consecutivo en el que Aspas ganaba el Trofeo Zarra, hubo que esperar hasta la tercera jornada para ver puerta. En la siguiente también acertó un remate a portería. Dos tantos sumaba en la misma jornada en la que este curso todavía no se ha estrenado como goleador. La sequía de Aspas no parece preocupante, suele costarle arrancar, pero cuando empieza no para hasta convertirse en el mejor rematador español de LaLiga. En esta le espera el reto de igualar los cuatro entorchados logrados por David Villa como máximo goleador nacional.