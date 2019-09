El Celta defiende la aplicación de la norma del tendón de Aquiles "si se revisan todas"

El Celta descarta recurrir las tarjetas rojas que vieron Fran Beltrán y Jorge Sáenz ante el Granada. Pero no valida la actuación de los responsables del VAR, liderados por Jaime Latre, y en última instancia las decisiones tomadas por Prieto Iglesias. El Celta, a través de su cuenta de Twitter, ha denunciado que Mina sufrió una falta en la que también se podría haber aplicado la norma del tendón de Aquiles que llevó a Jorge Sáenz al vestuario.





?? ?? Estamos a favor de que se revisen las acciones peligrosas para la integridad de los futbolistas, pero a favor de que se revisen TODAS. pic.twitter.com/JuuT8bVyid — RC Celta (@RCCelta) 16 de septiembre de 2019

Cabe como explicación que desde el VAR entienden que el jugador del Granada toca al céltico en el tacón y no en el tendón. En este caso no hubo llamada a consultas a Prieto Iglesias.El árbitro navarro expulsó a Sáenz por, según escribe en el acta, "derribar a un adversario en la disputa del balón impactando con los tacos de su bota en el tendón de Aquiles". Esta es una nueva norma FIFA que en España se aplica siguiendo las directrices del Comité Nacional de Árbitros, que sostendrían la decisión de Prieto Iglesias al optar por la interpretación más rigurosa. Sin embargo, no se está aplicando con homogeneidad, como los célticos le hicieron notar a Prieto durante el descanso, recordándole que el día anterior Maxi Gómez no había sido expulsado en el Camp Nou pese a afectuar una entrada más peligrosa a Lenglet.