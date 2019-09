Rafinha apunta al Metropolitano para su estreno

Una rotura fibrilar de grado uno en el sóleo izquierdo ha dejado fuera a Rafinha Alcántara de la primera convocatoria con el Celta. El brasileño, sin embargo, apunta a poder estrenarse como céltico el próximo sábado en el Wanda Metropolitano, el mismo estadio donde sufrió la última lesión grave de su carrera. Fran Escribá cuenta con Rafinha para el duelo contra el Atlético de Madrid y admite que en junio no podía imaginarse que el Celta pudiese contar para esta temporada con el futbolista cedido por el Barcelona.

"Estoy convencido de que Rafinha estará ante el Atlético. Para eso están los servicios médicos. Las pruebas detectaron una rotura muy pequeña. Si viendo sus sensaciones y escuchando al doctor, corremos un riesgo...tenemos una semana con dos partidos y esperaremos. Seguramente la semana que viene Rafinha estará disponible, y nos dará, estoy convencido, un nivel extraordinario por el tipo de jugador que es y por su forma de jugar", insistió el preparador valenciano.

Respecto a la ubicación en la que espera utilizar a Rafinha, Escribá destacó la polivalencia del jugador nacido en Sao Paulo. "Tal y como estamos jugando, su sitio es la derecha [interior, en la posición que ahora ocupa Brais Méndez] pero de los futbolistas que tenemos, es un jugador que nos puede servir en más posiciones. Incluso puede ser mediocentro en un momento dado. En un cambio de sistema con tres centrocampistas es un jugador que nos puede dar mucho por dentro, como ya hizo aquí en su momento. Tiene versatilidad, es más completo para cualquier situación de mediocampo y de banda".

Y el entrenador del Celta admite la sorpresa que también le causó a él el regreso de Rafinha. "Tenerlo aquí es un lujo. Ha sido un gran movimiento del club, y hay que agradecerle a él su predisposición para venir. Un jugador de ese nivel podía haber tenido equipos con más nombre. A mí me llegan a decir en junio que íbamos a tener a Rafinha y hubiera pensado que iba a ser imposible. El contratiempo que ha tenido ahora no tiene ninguna importancia. Si hubiese sido una final, mañana estaría disponible, pero no vamos a correr ningún riesgo".

Escribá evita pronunciarse sobre las expectativas del Celta de clasificarse para las competiciones europeas. El entrenador valenciano se muestra cauto e insiste en la igualdad que hay en la categoría. "Uno ve cómo se ha reforzado el Betis, el Sevilla, montón de equipos que deben luchar por posiciones europeas, y dices: nosotros nos hemos reforzado pero ellos también se han reforzado muy bien. Claro que nosotros ambicionamos llegar lo más lejos posible", añadió el valenciano.