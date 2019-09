El Celta B se lleva dos palos de Barreiro

Al nuevo Celta B de los hermanos Montes no termina de salirle las cosas en este arranque de Liga. El filial celeste sumó este domingo su tercera derrota consecutiva -la primera en Barreiro- después de ver cómo se le escapaban los puntos y las ocasiones en el tiempo de descuento. El Marino de Luanco asturiano, que aterrizaba en Vigo tan necesitado como los celestes, se llevó la victoria en el ocaso del partido gracias a dos goles justo antes del pitido final. Los vigueses, que jugaron a chispazos, se encontraron hasta dos veces con el palo y no fueron capaces de materializar sus acercamientos a la portería visitante. Duro golpe para el Celta B, que sin embargo podrá redimirse este miércoles con el partido aplazado frente al Melilla.





?? Derrota celeste no #CeltaBMarinoLuanco. O conxunto asturiano marcou os dous goles no tempo engadido (0-2).



?? Este mércores ás 16:00, nova cita en Barreiro co partido aprazado ante o Melilla. #TodosaBarreiro! pic.twitter.com/W6NrCkWVMn