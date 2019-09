Okay deja atrás tres meses de lesión

Fran Escribá ha recibido esta semana una de cal y otra de arena para afrontar el partido de mañana ante el Granada (Balaídos, 16 horas), con el que el Celta reanuda la competición tras el paréntesis por los compromisos de las selecciones nacionales. Después de conocer la lesión muscular de Rafinha Alcántara, que le mantendrá dos semanas de baja, el técnico valenciano recibía ayer la buena noticia del alta médica de Okay Yokuslu, con lo que el internacional turco pone fin a tres meses y medio de problemas en su rodilla derecha. Aunque es muy probable que entre en la convocatoria para la cita con los andaluces, el futbolista de Esmirna cuenta con pocas opciones de desbancar de la titularidad a Fran Beltrán o a Stanislav Lobotka, la pareja de pivotes con las que el Celta ha arrancado con buenas prestaciones esta temporada: victoria ante el Valencia y empate en Sevilla después de caer en casa ante el Real Madrid en el partido inaugural del campeonato.

Okay sufrió una rotura parcial del ligamento cruzado posterior de la rodilla derecha el 30 de mayo durante un partido con su selección. Pasó la pretemporada en blanco y se perdió las tres primeras jornadas de Liga. Titular indiscutible con el Celta durante gran parte del pasado curso, no parece que vaya a formar parte del once titular ante el Granada, teniendo en cuenta que Escribá procura darle oportunidades paulatinamente a los que salen de la enfermería. Una excepción fue Iago Aspas ante el Villarreal. El moañés forzó su regreso tras diez semanas de baja por una lesión muscular. En lo que va de curso, Santi Mina y Hugo Mallo no han disfrutado de la titularidad inmediata tras superar un esguince de tobillo y un problema muscular.

Después de disponer de minutos en Sevilla, es probable que el lateral derecho y el delanteron aparezcan ya en el equipo inicial ante el Granada. En ese caso, los damnificados serían Kevin Vázquez y Gabriel, el Toro, Fernández, a pesar de haber sido protagonistas en este inicio de curso.

No se espera que Escribá introduzca más cambios en un equipo que llegó al primer paréntesis del campeonato con 4 de 9 puntos posibles, teniendo enfrente a tres equipos de competiciones europeas.

En la enfermería céltica continúan Rafinha Alcántara (rotura fibrilar de grado uno en el sóleo izquierdo), David Costas (microrrotura fibrilar en el sóleo derecho), David Juncà (subluxación hombro) y Juan Hernández (condropatía, artrofibrosis rodilla).

De Rafinha habló ayer Marcelino García Toral, tras su cese como técnico del Valencia. El asturiano explicó cómo fracasó el fichaje del ahora céltico por el equipo de Mestalla: "Cuando estaba cerrado, el propietario explicó que no aceptaba pagar traspaso. Luego se presenta la alternativa de la cesión. Nos dijo que sí y luego no lo aceptó. Quizá sabía que nuestro recorrido iba a ser corto".