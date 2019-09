Escribá destaca la "versatilidad" del Granada, ante el que contará con Okay

El entrenador celeste Fran Escribá compareció ante los medios este sábado, día previo al enfrentamiento liguero ante el Granada. El técnico valenciano analizó al próximo rival, un equipo "muy bien confeccionado" y "versátil" que no pondrá las cosas fáciles en Balaídos. Escribá también adelantó que la lesión de Rafinha es leve y, si los servicios médicos valoran una correcta evolución en su recuperación, el centrocampista brasileño podría estar disponible la próxima jornada ante el Atlético de Madrid. Sí confirmó el preparador valenciano que Okay Yoluslu está en condiciones de reaparecer mañana después de tres meses y medio de baja por una lesión de rodilla. "Está mejor de los que pensábamos", subrayó Escribá, que no desvelará la lista de convocados para el duelo ante el Granada hasta mañana al mediodía, pues la plantilla tiene previsto realizar horas antes un entrenamiento de activación.

Escribá también indicó que Néstor Araújo se encuentra recuperado anímicamente de las críticas por su gris actuación con la selección mexicana y que llevó al Celta a responder a las críticas lanzadas desde el país norteamericano. "Él está bien, a final es un profesional con muchos años de experiencia", dijo el técnico antes de añadir que valorará la alineación del mexicano después de preguntarle por su estado físico después de solo realizar dos sesiones de entrenamiento en Vigo debido a los compromisos con su selección. Ante la baja del lesionado David Costas, aumentan las opciones del tinerfeño Jorge Sáenz para debutar en LaLiga formando pareja de centrales con el ghanés Joseph Aidoo.



Convocatoria del Granada



Diego Martínez. técnico del Granada, ha convocado a 19 jugadores para el partido de la jornada 4 de LaLiga ante el Celta. La lista la componen Rui Silva, Gonalons, Martínez, Germán, Vadillo, Soldado, Puertas, Azeez, Aarón, Fede Vico, Carlos Neva, Víctor Díaz, Quini, Montoro, Ramos, Yangel Herrera, Domingos Duarte, Machís y Carlos Fernández. Son baja por lesión Álex Martínez, Neyder Lozano y Yan Eteki. El equipo andaluz se desplaza a Vigo en avión a primera hora de esta tarde y tiene previsto su regreso el domingo tras la finalización del partido.