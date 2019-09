Mouriño asegura que Balaídos pone en ridículo el nombre de Vigo por el mundo adelante"

Buena parte de la comparecencia del presidente Mouriño ha versado sobre la situación de Balaídos y el interminable conflicto que el Celta mantiene con el Concello y, en concreto, con el alcalde, Abel Caballero, por la reforma del estadio. El mandatario ha tirado de ironía para referirse a la reforma del estadio, instalación que Caballero describe como el "Guggenheim" vigués y señala "como uno de los mejores estadios de Europa" cuando la realidad es, según dice que le relatan los directivos de los clubes que visitan el campo, muy diferente. "Estamos poniendo en ridículo el nombre de Vigo por el mundo adelante", ha asegurado.

El mandatario ha insistido en que la instalación "no reúne las condiciones de un estadio cómodo" y ha negado que sea "una pelea por interés o por ego", sino "una realidad que se está viviendo ahora mismo". Mouriño ha advertido también que Balaídos incumple los criterios lumínicos fijados por la UEFA y que, si el Celta se clasifica el próximo curso para la Europa League "tendríamos que buscar estadio alternativo".

"¿Qué va a pasar si los clasificamos para la UEFA con este campo? Pues que la luz no nos lo va a permitir. ¿Qué vamos a hacer?, no lo sabemos, no tenemos contestación", ha lamentado Mouriño. "Como sabéis, LaLiga nos siguen multando porque la luz no cumple los requisitos mínimos para España, cuánto menos para la UEFA", ha agregado. Y ha remachado: "Si en seis meses vemos que llevamos una trayectoria que nos puede clasificar para la Europa League, buscaremos alternativas".

El presidente del Celta ha asegurado que el único interés que mueve al Celta es que sus aficionados tengan un estadio digno. "Como Celta yo propongo que primero se dé satisfacción a los aficionados y para se le pongan las cubiertas, que no llueva ni dé el sol todo el día y que la gente tenga ascensores cómodos para subir", ha observado el mandatario, que ha negado que el club tenga interés por llevarse el Celta fuera de Vigo.

A este respecto, Mouriño ha rechazado las acusaciones de antiviguismo del Concello. "Pedimos comprar el estadio y se mintió a la afición cuando se dijo que era imposible; firmamos luego un convenio por el que pagábamos a la ciudad un millón de euros y se nos excluyó de la reforma y de las comisiones de seguimiento; pedimos hacer un estadio y no se nos concedió una simple licencia. Creemos que no es justo ni para el Celta, ni para los vigueses, ni para el celtismo", ha relatado el presidente céltico que se ha quejado del nuevo retraso en la reforma de la grada de Marcador. "Resulta que no ha empezado y el Celta se ha enterado por la prensa", se ha lamentado. ¿Cuántos aplazamientos tiene la grada de Marcador?",se ha preguntado.