Aidoo: "Espero que al final estemos arriba en la clasificación"

Joseph Aidoo se ha convertido en una de las grandes sorpresas del arranque de LaLiga que ha protagonizado el Celta del reencuentro con algunos de sus más ilustres canteranos. El internacional ghanés se ha ganado la titularidad en el eje de la defensa junto al mexicano Néstor Araújo. El equipo que dirige Fran Escribá aprovecha la agilidad, rapidez y anticipación del exfutbolista del Genk para mejorar en su faceta defensa (suma un gol en contra e las dos últimas jornadas). Aidoo repasa para Celta Media sus primeras sensaciones al vestir la camiseta del Celta y se muestra ambicioso: "Espero que al final estemos arriba en la clasificación".





??? Joseph Aidoo: "Ver mi nombre en la camiseta fue precioso".



No te pierdas la entrevista completa al internacional ghanés ???? en nuestro canal de YouTube ▶? https://t.co/gIRcgpqhgR#IstoVaiDeCorazón pic.twitter.com/16PheSwvmS — RC Celta (@RCCelta) September 4, 2019

"La sensación fue realmente bonita cuando me enteré que era titular. Ver mi nombre en la camiseta fue precioso. Y al final la victoria, fue fantástico", señaló el zaguero africano en referencia a su estreno como titular frente al Valencia, en Balaídos, partido que se saldó con una victoria local. Después llegaría el empate en Sevilla, ante el entonces líder de la competición, con otra destacada actuación de Aidoo.El zaguero más caro de la historia del Celta (8 millones se embolsó el Genk por su traspaso) aborda su fichaje por el conjunto gallego. "Me enteré cuando estábamos de descanso en mi anterior equipo, tuvimos un par de días y escuché el interés del Celta. La negociación se llevó a cabo mientras estaba concentrado con la selección".Y después de dos partidos en LaLiga, el futbolista de 23 años habla de sus impresiones sobre el campeonato: "Creo que el fútbol español es mucho más maduro, lleno de talento, realmente tienes que concentrarte, mucho más incluso que el cien por cien. Me encuentro mejorando cada día en los entrenamientos y también en los partidos. Yo espero que al final estemos arriba, eso es lo que espero".