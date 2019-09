Eduardo Covelo: "El objetivo es no caer en la autocomplacencia y mejorar"

A Madroa se ha convertido en intensa fábrica de descubrir talentos, nuevos jugadores que trabajan en un proyecto sólido, unido y conjuntado en todas sus ramificaciones. Eduardo Covelo inicia su primera temporada como director de la cantera. Sucede en el puesto a Carlos Hugo Bayón. Lleva siete años en el club vigués y conoce mejor que nadie las claves de una cantera sólida que se ha marcado como nuevo desafío el seguir creciendo y mejorando.

- ¿Cómo se presenta la temporada desde su departamento?

- Desde hace años, el Celta viene marcando en su hoja de ruta que la cantera tendrá un papel importante y relevante. Es un año lleno de retos y solo el hecho de igualar lo conseguido antes la convierte en una temporada de gran exigencia. Pero a la vez es una temporada ilusionante porque creemos que podemos seguir creciendo y mejorando muchas cosas. Estamos expectantes por ver la evolución y el rendimiento de los chicos y los distintos equipos.

- ¿Habrá alguna novedad importante o se mantiene la misma filosofía?

- La principal novedad es el cambio en la cabeza visible de la cantera, ya que antes estaba Carlos Hugo Bayón. Él era una persona muy importante para nosotros y de la que hemos aprendido mucho y además es que sigue estando en el club a nuestro lado. Por el resto, somos los mismos que en los últimos años, creemos en lo mismo y las cosas van muy bien, con lo cual opinamos que no conviene tocar demasiadas cosas. Somos claramente una línea continuista, pero creemos que siempre se puede mejorar y en eso estamos, en un continuo proceso de optimización para seguir progresando en todo aquello que esté a nuestro alcance.

- ¿Van a aumentar el número de equipos?

- En ese tema poco margen de maniobra tenemos. Me atrevería a decir que estamos muy por encima de nuestras posibilidades. Las instalaciones que poseemos son las que son, algunas categorías se entrenan menos días de lo que nos gustaría por falta de espacio y los equipos trabajan en un espacio más reducido de lo que nos gustaría. Tenemos a 200 chicos en dos campos y no podemos mejorar más por ese lado. Nos gustaría abordar el fútbol femenino, tener algún equipo más para tener en cuenta el efecto de la edad relativa... Hay muchas propuestas que mejorarían nuestro proceso de entrenamiento, pero a día de hoy no podemos hacer nada en ese sentido. En el club lo saben, están haciendo todo lo posible para subsanarlo, pero todos conocemos las trabas con las que nos hemos encontrado en estos años.

- ¿El grupo de entrenadores va a sufrir alguna variación?

- Somos muchos a día de hoy. Entre entrenadores, segundos entrenadores, preparadores físicos, entrenadores de porteros, recuperadores, fisioterapeutas... Esto hace que por unas razones u otras sea imposible que continúe el cien por cien de la gente. Los cambios son los mínimos y necesarios, ya que estamos muy contentos con todas las personas que trabajan en este proyecto. Los coordinadores y yo somos la cabeza visible de un grupo de trabajo implicado y capaz, los cuales son los principales responsables y artífices de todos los éxitos que se vienen cosechando en estos últimos tiempos.

- ¿La de el Celta sigue siendo la mejor cantera de España?

- Pues la verdad es que no sé si somos la mejor. No sabría muy bien cómo determinar eso. Lo que sí sé es que en relación a los recursos de los que disponemos obtenemos grandísimos resultados. Nutrimos a un ritmo adecuado al primer equipo con jugadores de la casa, tenemos jugadores internacionales en todas las categorías y en los torneos nacionales e internacionales competimos de tú a tú con equipos que nos doblan o triplican en presupuesto e instalaciones. Todo esto no pasa desapercibido a la gente de fútbol y es una de las grandes razones por la cuales se acercan a nosotros y quieren saber cómo hacemos las cosas.

- Por lo tanto, el Método Denominación de Origen Celta sigue siendo una referencia

- Ahí sí puedo ser más categórico y le digo que sí. Eso es una realidad incuestionable. Estamos presentes en numerosos congresos, jornadas, másters y cursos de todo tipo a nivel nacional e internacional. LaLiga, por ejemplo, nos tiene como una referencia y en todos los acuerdos que poseen con otras federaciones colaboramos con ellos vendiendo la marca España y nos usan como ejemplo de buen hacer. Esto sobre todo se debe a que en el mundo del fútbol no pasa desapercibido como con tan poco estamos obteniendo tan buenos resultados.

- ¿Esto haría pensar que cualquier niño no va a estar mejor en ningún otro sitio?

- Está claro que todo habla muy bien de nuestra manera de trabajar y de cómo desarrollamos el talento. Esto hace pensar que cualquier chico o cualquier padre que tenga a su hijo con nosotros debe estar tranquilo porque nadie mejor que nosotros para cuidarlo y desarrollarlo. Luego, llegar al fútbol profesional es dificilísimo, solo en contadas ocasiones sucede, pero está claro que los números dicen que tenemos las mismas probabilidades o más que cualquier otro sitio, por bueno que parezca.

- Además se preocupan también por su desarrollo como personal.

- Sin duda. Como llegar a la élite está reservado para muy pocos, algo que tenemos claro es que tenemos que aportar a los niños más cosas que las meramente futbolísticas. Trabajamos y nos preocupamos por su educación integral. Utilizamos al fútbol como un facilitador del aprendizaje, del desarrollo del niño. Gracias al fútbol podemos desarrollar y potenciar una serie de valores y comportamientos que ayudarán a los niños a ser mejores personas allá donde estén en un futuro, sea en el fútbol o fuera de el. Intentamos ir de la mano con los padres, preocupándonos del rendimiento académico y de su educación. En definitiva, intentamos sacarle el mayor provecho posible a la cantidad de horas que los chicos pasan con nosotros.

- ¿Entonces que le diría a los padres que deciden llevarse a los niños a otros clubes?

- Yo no puedo decirles mucho, cada uno hace con su hijo lo que considera. Lo que está claro es que todos saben que aquí están bien cuidados, que aquí nos preocupamos más que nadie por sus chicos y que la cercanía que aquí tenemos no la tendrán en otro sitio. Los datos dicen que los desarrollamos tan bien o mejor que en cualquier otro lado y que nosotros somos los primeros interesados en que así sea. Lo que tienen que saber los padres es que los estudios demuestran que se tiene más probabilidades de llegar al fútbol profesional si te desarrollas en tu entorno. Los futbolistas que llegan en el Barça prioritariamente son catalanes, en el Real Madrid o Atlético prioritariamente son madrileños, lo mismo en el Sevilla o Valencia.... Esto hay que entender que se debe a que lo ideal es que el niño se desarrolle en su ambiente, junto a su familia, a sus amigos, en su colegio, en su barrio...todo lo que sea sacarlo de ese entorno es ponerle una mochila con una presión añadida y normalmente eso no sale bien. Pero yo entiendo que a veces hay otros intereses y nosotros ahí no podemos entrar porque es un juego en el que contra los equipos grandes solo podemos perder. Como dije, es una decisión de los padres.

- ¿Los numerosos torneos a los que acuden son un buen momento para esa educación de la que habla?

- Evidentemente ese es un momento fantástico para poder compartir con ellos muchas horas y tener llegada en todo lo que hemos comentado. La educación deportiva está presente en todo momento. Los formamos en hábitos saludables, en entender la competitividad como algo educativo, en crecerse ante la dificultad y reponerse de las derrotas, en saber gestionar sus errores y entenderlos como parte de un proceso... Los torneos son un momento fantástico para ahondar en esa educación integral y en el desarrollo de valores y comportamientos. Y todo ello viviendo experiencias inolvidables, pasándoselo muy bien, conociendo sitios nuevos y compartiendo momentos con niños de distintas culturas.

- ¿Se ha marcado algún objetivo como prioritario?

-El objetivo es no caer en la autocomplacencia y mantener la pasión por lo que hacemos, por mejorar nosotros mismos y mejorar a los que están a nuestro cargo. Hacemos cosas bien, obtenemos resultados, pero todo se puede mejorar. Debemos seguir manteniendo el nivel de exigencia alto. Ser capaz de interiorizar esa responsabilidad profesional en nuestros técnicos es uno de los objetivos prioritarios que nos marcamos. La autoexigencia es clave, es lo que nos motiva y nos ayuda a superarnos en el trabajo diario que desarrollamos.