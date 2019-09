Marcelino lamenta que el Valencia dejase escapar a Denis y a Rafinha

Marcelino García Toral, entrenador del Valencia, afirmó que el interés en la llegada del barcelonista Rafinha Alcántara no ha sido un capricho, sino una opción que daba el mercado para contar con un jugador que potenciara el equipo y que no se quedara en un futbolista complementario.

Explicó que el objetivo era encontrar un jugador que cubriera varias posiciones en la zona del terreno de juego en la que se desenvuelve este futbolista.

"Nuestras opciones eran Denis Suárez y Rafinha. Suárez eligió el Celta y pensamos en Rafinha porque las siguientes opciones eran de futbolistas que costaban treinta o cuarenta millones de euros, por lo que no era un capricho, sino una opción del mercado porque no me muevo por caprichos", reiteró el técnico del Valencia.

"Ahora no viene y yo entreno a los disponibles con la intención de optimizar rendimientos", agregó Marcelino, quien señaló que nadie le ha dicho que Rafinha no venga para potenciar la carrera de jóvenes como Ferrán Torres o Kang In Lee.