Jesé, una de las alternativas que maneja el Celta en el cierre de mercado

Jesé Rodríguez es un de las opciones que el Celta maneja en este cierre de mercado para reforzar su delantera. L'Equipe ha revelado que la operación está en estudio en forma de traspaso. En Príncipe confirman que está entre las alternativas en una última jornada de mercado que promete ser frenética.

El PSG entiende que el periplo de Jesé en sus filas ha terminado. Nunca ha contado demasiado. El canario se rompió el ligamento cruzado en marzo de 2014, cuando más efervescente se sentía en el Real Madrid. No volvió a tener protagonismo en el club blanco y los parisinos pagaron por él 25 millones en verano de 2016. Pero en la Ligue 1 apenas ha acumulado una decena de partidos. En estos años ha ido encadenando cesiones al Stoke City (durante toda la temporada), Las Palmas y Betis (a partir del mercado invernal), con distinto aprovechamiento. En Las Palmas fue titular, pero el equipo se fue cayendo en la tabla en la fase final de la etapa de Quique Setién, que volvería a apostar por él la pasada temporada en el Betis. Titular también con Setién, terminó como suplente después de la destitución de su gran valedor. Entre medias, en el Stoke City arrancó la temporada como jugador de referencia para acabar desaparecido de las alineaciones e incluso con permiso para no jugar. A Jesé, además de aquella lesión de cruzado, le han pesado situaciones personales la enfermedad de su hijo pequeño y sus constantes enfrentamientos públicos con su ex novia Aurah Ruiz.

Ahora el PSG, aunque Tuchel lo sacó del banquillo en la prórroga del último partido, le busca una mudanza definitiva, Jesús afronta un momento clave en su carrera, que debe decidir si todavía puede parecerse al jugador que apuntaba ser, y el Celta no descarta que Vigo sea el sitio en que reactive esa trayectoria. En las próximas horas se decidirá.