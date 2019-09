Escribá quiere aprovechar el parón para avanzar en rodaje

La decisión de Robert Moreno de prescindir de Iago Aspas para el doble compromiso de clasificación para la Eurocopa 2020 frente a Rumanía e Islas Feroe resulta difícil de justificar, pero favorece los intereses del Celta, que podrá disponer durante las dos próximas semanas de su estrella para avanzar en la puesta a punto de un equipo que todavía necesita algunas horas de rodaje para alcanzar su versión más afilada.

La baja del goleador moañés en el equipo nacional se suma a las de otros futbolistas celestes habitualmente convocados con sus selecciones, lo que va a permitir a Fran Escribá manejar un número de internacionales sensiblemente mayor al usual en los últimos paréntesis ligueros, en los que acostumbraba a perder entre ocho y nueve futbolistas, con el riesgo añadido de que sufriesen alguna lesión.

En esta ocasión apenas cuatro internacionales estarán con sus respectivas selecciones: Stanislav Lobotka, convocado con Eslovaquia para los encuentros de clasificación del próximo Europeo ante Croacia y Hungría; Néstor Araújo, concentrado con México para sus compromisos contra Estados Unidos y Argentina; Fran Beltrán, llamado por Luis de la Fuente para los encuentros de la sub 21 contra Kazajistán y Montenegro; y Okay Yokuslu, a quien la selección turca ha convocado para sus partidos ante Andorra y Moldavia. El centrocampista turco se encuentra en la fase final de recuperación de una grave lesión (rotura parcial del ligamento cruzado posterior de la rodilla derecha) que precisamente se produjo el pasado mes de junio durante un compromiso con Turquía.

Aunque la federación turca ha rechazado la petición de Celta de no convocar al jugador por encontrarse todavía lesionado, en el club vigués esperaban que no tuviese minutos con el equipo nacional en la presente fecha FIFA. No se descartaba, de hecho, que el futbolista pudiese regresar a Vigo tras ser examinado por los médicos de su selección.

La idea de Fran Escribá, en todo caso, es poder disponer de Okay para el próximo encuentro frente la Granada, el domingo 15 de septiembre en Balaídos. Después de tres meses de larga recuperación, el centrocampista celeste ha comenzado a entrenarse sin limitaciones con el resto del grupo, la fase previa a su reaparición.

Aunque el preparador celeste pierde a tres de sus medios centro y a uno de sus defensas centrales titulares, Escribá va a contar con la mayor parte de sus titulares para continuar avanzando en la puesta a punto del equipo con vistas a su próximo compromiso con el Granada. El valenciano contará al completo con su nómina de atacantes, ya en buenas condiciones y podrá trabajar con otros jugadores importantes, como Hugo Mallo (también Santi Mina), con menos minutos de rodaje por sufrir distintas lesiones durante la pretemporada.

Los internacionales celestes convocados en esta fecha FIFA se reincorporarán gradualmente al trabajo a partir del próximo día 11. Beltrán será el primero en retorna y Araújo el último.