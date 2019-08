Fran Beltrán regresa a la selección española Sub 21

La selección española Sub 21 volverá a contar con talento celeste entre sus filas. El centrocampista del Celta, Fran Beltrán, ha sido convocado por el técnico Luis de la Fuente para los partidos de 'La Rojita' contra Kazajistán y Montenegro. El futbolista madrileño, que ha protagonizado un buen arranque liguero jugando los dos primeros partidos de Liga como titular, viajará a Kazajistán el próximo 6 de septiembre con el resto de la selección Sub 21 y recibirá a Montenegro en Castellón el 10 de septiembre.



El técnico Luis de la Fuente arranca un nuevo ciclo con 'La Rojita' después de que se equipo se proclamase campeón de Europa Sub 21 este verano. Beltrán se suma a un grupo renovado que todavía mantiene a futbolistas como Dani Olmo (Dinamo Zagreb) o Ferrán Torres (Valencia).





OFICIAL | Esta es la lista de convocados por Luis de la Fuente para la @Sefutbol Sub-21 con vistas a los encuentros ante Kazajistán y Montenegro#U21EURO pic.twitter.com/9oWt9E0VEw — Selección Española de Fútbol (@SeFutbol) August 30, 2019

La llamada de Beltrán con 'La Rojita' es la única buena noticia que ha recibido el Celta desde Las Rozas. Roberto Moreno, seleccionador absoluto, ha dejado fuera de su primera convocatoria a Iago Aspas y tampoco ha contado con Denis Suárez o Brais Méndez.