"Debemos ser un equipo agresivo"

Fran Escribá destaca la categoría del reto, derrotar a un Sevilla efervescente en el Ramón Sánchez Pizjuán, y a la vez se muestra atrevido. Quiere concluir este breve preámbulo liguero que el parón de selecciones despieza con una victoria y aspira a lograrla mediante una propuesta ofensiva.

El entrenador valenciano, además, necesita rellenar el vacio que todavía presenta su casillero céltico. No ha ganado nunca como visitante. "Yo ya dije el año pasado que quería un equipo que no distinguiera a efectos de fútbol el jugar en casa o fuera. Estuvimos cerca de conseguir alguna victoria, pero por unas causas o otras no lo conseguimos", relata, pensando quizás en la oportunidad perdida en Huesca con el 0-2. "Evidentemente mañana no es el mejor escenario en cuanto a potencial del rival, pero vamos con ilusión, no sólo por romper esa racha, sino por la victoria. Antes de un parón siempre es bueno lograr el mayor número posible de puntos. No es el sitio más fácil. El campo del Sevilla es de los más difíciles que hay. Pero vamos con intención de ganar".

Escribá analiza el inicio de su rival: "El Sevilla es un equipo con un potencial tremendo. Solo hay que ver la cantidad de nuevos jugadores y el nivel de los jugadores que tiene. El hecho de que no haya encajado demuestra que defensivamente tiene muy buena gente y trabaja muy bien. Pero el potencial ofensivo lo tiene igual. Aunque ahora destaque más por no encajar, el potencial de ataque que tiene es muy grande. En pretemporada es de los equipos que más goles hizo. Es un rival que tiene tantos registros...".

"El Sevilla ha empezado muy bien, está arriba y ese es su verdadero potencial. Debería pensar siempre en estar entre los cinco o seis primeros en cualquier circunstancia. Hay pruebas teóricamente más difíciles que otras. Pero no hay ni un solo partido que uno pueda decir que es fácil o sencillo. Afortunadamente ese es el nivel de nuestra liga", valora el entrenador. "El Sevilla y sobre todo en su casa, el ambiente que tiene y cómo aprieta la gente, es uno de esos escenarios donde uno siente que un equipo tiene que ser maduro, saber jugar su partido y hacer frente a situaciones de máxima tensión. Pero por eso son jugadores de élite, están preparados para eso".

Escribá habla de su planteamiento: "Tan importante es ser un equipo que defensivamente conceda poco como que ofensivamente es un equipo que no ha encajado, lo cual demuestra su solidez. Es importante mirar la portería contraria. Si hablamos que fuera no estamos logrando victorias desde hace bastantes semanas, necesitamos mirar a portería. Además con el potencial que tenemos de jugadores ofensivos, sería equivocarnos pensar en defender. Es uno de esos partidos en la que tendremos que pasar juntos la fase defensiva, y el otro día lo hicimos muy bien con el Valencia. Y en la fase ofensiva tenemos que ser un equipo muy agresivo. Porque si no, ante el tipo de futbolistas que ellos tienen, generaremos pocas cosas".

Tres porteros convocados

El técnico ha incluido en la lista a Blanco, Sergio y Villar. Será siempre así. "Vamos a llevar a los tres siempre tanto en casa como fuera. Nos viene bien que estén cerca, caliente y vivan lo que vivimos todos. Y luego cabe la posibilidad de que ocurra algo en cualquier momento, en un calentamiento puede lesionarse alguien, y no es lo mismo la situación de un jugador de campo que la de un portero. Para evitar que un día tengamos una sorpresa vamos a viajar los tres". Descarta rotar al suplente: "Los tres tienen que ver que tanto la opción de jugar como la de suplente siempre van a estar abiertas".